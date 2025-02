La trágica muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue arrastrada por 15 cuadras en un violento robo en La Plata, sigue generando conmoción en todo el país. Mientras la Justicia avanza en la causa, la familia de uno de los detenidos reveló escalofriantes detalles sobre lo sucedido, incluyendo la confesión de su propio hermano.

A pesar de que el menor de 17 años se negó a declarar, Rocío, hermana de uno de los jóvenes acusados, habló sobre el crimen y confirmó que el menor le confesó lo ocurrido.

“Es mi hermano, pero que se pudra en la cárcel. Él me lo vino a contar. Me dijo que no se dieron cuenta de la nena, hasta que se dieron cuenta. Pero ya era tarde”, relató la joven, quien también dio a conocer que dentro de su confesión, el joven aseguró que robaba “por la plata, debido a su consumo de drogas”.

Además, aseguró que su familia intentó ayudarlo en varias ocasiones, pero que no lograron evitar su camino delictivo.

Lejos de defenderlo, la familia del joven de 17 años pidió justicia por Kim y aseguró que no merece perdón. “Pedimos la pena de muerte para los dos. Él tiene una sobrina de 5 años, ¿pensó en esa criatura con lo que hizo? Y sin necesidad, porque el padre le da todo. Nunca le hizo faltar nada y así le pagó”, dijo Franco Chamorro, cuñado del acusado.

Además, en diálogo con Radio Mitre, sentenció: “Somos una familia de laburantes. El padre siempre le dio todo. Destrozaron a una familia. No tienen perdón de Dios. Si se tienen que morir adentro de la cárcel, que se mueran”.

El crimen que conmociona a La Plata

El martes 25 por la noche, dos delincuentes de 14 y 17 años robaron un Volkswagen Fox en la intersección de 25 y 72, en el barrio Altos de San Lorenzo. Sin notar que Kim estaba en el asiento trasero, se dieron a la fuga a gran velocidad.

La nena fue arrastrada por 15 cuadras, hasta perder la vida en la intersección de 82 y 28.

Caso Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en un brutal robo en La Plata.

“Estábamos saliendo con mi esposa y el auto casi nos atropella a nosotros. Cuando vimos, llevaba una cosa abajo, lo que menos pensamos es que era una nena”, relató un testigo del horroroso episodio.

Inseguridad en La Plata y antecedentes de los detenidos

Tras un megaoperativo policial, los efectivos lograron capturar a los sospechosos, quienes ya tenían antecedentes delictivos y eran conocidos en la zona por cometer robos violentos.

Los vecinos de La Plata, indignados por el crimen, denunciaron que la inseguridad es una constante en el barrio.

“A la noche escuchás a las motos que frenan en los negocios y la Policía no hace nada”, aseguró un residente de la zona.

Mientras la familia de Kim Gómez llora su pérdida, la sociedad exige justicia por el crimen que dejó una marca imborrable en la ciudad.