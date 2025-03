El durísimo momento en el que la mamá de Kim reconoció a uno de los asesinos de la nena de 7 años

El crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada por un auto robado en La Plata, sigue conmoviendo al país. En medio del dolor, su mamá, Florencia, se presentó ante la Justicia para declarar y aportar información clave en la causa.

Su testimonio es fundamental, ya que fue la única testigo del horroroso episodio en el que su hija perdió la vida. Frente a la fiscal Carmen Ibarra, relató los desgarradores detalles de aquella tarde en la que la delincuencia le arrebató a su pequeña.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero en La Plata, cuando Florencia y Kim fueron interceptadas por dos delincuentes que intentaron robarles el auto, un Fiat Palio rojo.

Según la reconstrucción del caso, la madre fue obligada a bajar del vehículo y tirada al suelo. En el interior del auto quedó su hija Kim, quien, aterrada, intentó salir, pero quedó atrapada con el cinturón de seguridad.

Los delincuentes aceleraron y la arrastraron por más de 200 metros, provocándole heridas gravísimas. Finalmente, chocaron contra una columna, abandonaron el vehículo y escaparon a pie. La niña fue trasladada al hospital, pero lamentablemente, no sobrevivió.

Tras su declaración, Florencia reconoció a uno de los detenidos, un menor de 17 años identificado con las siglas T.G., quien habría sido el autor del robo y del violento ataque que terminó con la muerte de Kim. Con la voz entrecortada y el dolor a flor de piel, pidió justicia: “Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar sus imágenes.”

“No nos dejen solos”: el pedido desesperado de la familia

El testimonio de la mamá de Kim Gómez no solo expuso detalles clave del crimen, sino que también fue un llamado de auxilio. Si bien reconoció el esfuerzo de la jueza y la fiscal, pidió apoyo para su familia en este momento devastador.

“El trabajo de la fiscal y la jueza es de diez, pero necesitamos ayuda. No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”, aseguró.

Mamá de Kim, la nena asesinada en La Plata

Su pedido no fue solo para la Justicia, sino también para la sociedad y los dirigentes políticos. Exigió que se tomen medidas urgentes para que casos como el de Kim no vuelvan a repetirse: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está. Todos los padres tienen que cuidar a sus hijos. ¡Hagan justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen”.

La mamá de Kim identificó a uno de los detenidos

Según su declaración, fue él quien la abordó, la obligó a descender del auto y la arrojó al suelo antes de huir con el vehículo.

Si bien también alcanzó a ver a otro sospechoso, no pudo identificarlo con claridad. Sin embargo, ambos habrían participado del robo y de la trágica secuencia que terminó con la muerte de Kim.