Caso Kim Gómez: así recibieron al imputado en el instituto de menores, “Pedile...”

El menor de 14 años se encuentra en un Instituto de Menores, imputado por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en el robo de un auto en La Plata. Fue recibido con crueldad por sus compañeros, que lo grabaron y se filtró.

Así recibieron al menor de 14 años, imputado por el crimen de Kim Gómez

Según difundió Crónica, en el video se ve al chico siendo apretado por sus compañeros, que lo obligan a decir cosas. “Pedile perdón a Florencia (la mamá de Kim). Decile que estás arrepentido de todo”, se escucha y se ven algunos golpes a mano abierta.

“No nos dejen solos”: el pedido desesperado de la familia

El testimonio de la mamá de Kim Gómez no solo expuso detalles clave del crimen, sino que también fue un llamado de auxilio. Si bien reconoció el esfuerzo de la jueza y la fiscal, pidió apoyo para su familia en este momento devastador.

“El trabajo de la fiscal y la jueza es de diez, pero necesitamos ayuda. No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”, aseguró.

Su pedido no fue solo para la Justicia, sino también para la sociedad y los dirigentes políticos. Exigió que se tomen medidas urgentes para que casos como el de Kim no vuelvan a repetirse: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está. Todos los padres tienen que cuidar a sus hijos. ¡Hagan justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen”.