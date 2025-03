El menor de 14 años que mató a Kim en La Plata puede quedar impune: la decisión clave de la Justicia

El caso de Kim Gómez sigue conmocionando al país. Mientras su familia atraviesa el dolor de su pérdida y exige justicia, la situación judicial de los responsables del crimen entra en una etapa decisiva. Este viernes, la jueza del caso definirá qué ocurrirá con el menor de 14 años involucrado en el asesinato de la niña.

La petición de la fiscal y el destino del menor

Florencia, la madre de Kim, confirmó que la fiscal del caso solicitó que el adolescente permanezca bajo la modalidad de máxima seguridad hasta que alcance la mayoría de edad.

Sin embargo, la decisión final recae en la jueza. “Mañana se define qué pasará con él”, expresó Florencia en una entrevista con la periodista María Laura Santillán, evidenciando la incertidumbre y la angustia de la familia.

En Argentina, la ley establece que los menores de 16 años no pueden ser penalmente responsables. Esto significa que, aunque se demuestre su participación en el crimen, el adolescente de 14 años no podrá ser condenado como un adulto. “Sabemos que el menor de 14 años va a salir en algún momento. Nos avisaron y duele mucho”, admitió Marcos, el padre de Kim, reflejando la frustración de la familia ante las limitaciones del sistema judicial.

La familia de Kim no solo busca justicia para su hija, sino que también desea que su caso sirva para generar cambios en el sistema. “Lo que queremos es que las cosas cambien. Que no vuelva a pasar”, expresó Florencia. Sin embargo, el hecho de que, en caso de lograr cambiar la ley, esta no sea retroactiva y que el menor de 14 años no pueda recibir una pena similar a la de un adulto genera frustración. “Queremos hacer todo lo posible para que de ahora en más no vuelva a pasar”, insistió.

Por su parte, Marcos anhela que la memoria de su hija impulse un cambio real en la sociedad. “Yo quiero que la bandera de Kim sea la que haga que pasen cosas. Que nos escuchen”.

Los padres de Kim convocan a una concentración en La Plata

Mientras la Justicia define el futuro del menor, la familia de Kim convocó a una concentración el próximo domingo en la Plaza 78 y 18 de La Plata. “Queremos estar con la gente, compartir un momento con las familias”, explicó Florencia. Además, aseguraron que seguirán luchando para que el caso no quede en el olvido y para que se implementen medidas que eviten nuevas tragedias.

“Que sigamos juntos. Que somos más los buenos. Que esto tiene que cambiar”, concluyó Marcos, haciendo un llamado a la sociedad para que continúe acompañándolos en su lucha por justicia.