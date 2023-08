Crimen de Morena: investigan si los motochorros trataron de cambiar el celular por paco

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que uno de los hermanos detenidos trató de vender el celular de la víctima para conseguir droga. La fiscal en la causa, Silvia Bussano, reconoció que se evalúa esa hipótesis.

Los investigadores tratan de determinar si uno de los dos motochorros involucrados en el crimen de Morena Domínguez (11) trató de vender el celular que le robaron a la víctima para conseguir paco.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que uno de los dos hermanos detenidos por el hecho perpetrado el miércoles en Villa Diamante, Lanús, se trasladó luego a un barrio de la Capital Federal para cambiar el teléfono de Morena por droga.

Sergio Berni aseguró que los delincuentes intentaron cambiar el celular por droga.

“Estuvieron toda la noche drogándose, salieron a robar, así como robaron ni siquiera se enteraron lo que había pasado, vinieron a capital (Ciudad de Buenos Aires), a la Villa Zavaleta, cambiaron teléfono por paco para seguir drogándose”, reforzaron fuentes policiales según reprodujo la agencia oficial Télam.

Por lo pronto, esa versión es una línea investigativa y ahora los peritos tratan de determinar cómo fueron los últimos movimientos de Miguel Ángel Madariaga (28), alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga (25), los dos detenidos.

La fiscal de Lanús Silvia Bussano reconoció que se trabaja sobre esa hipótesis, pero aclaró que aún no se constató. “Nosotros no llegamos a eso, son informaciones que trascendieron. Nosotros eso no lo tenemos certificado ni que tampoco haya ido a vender para comprar paco ni que estaban consumiendo paco”, aclaró en declaraciones a Radio Con Vos.

“Es cierto que son personas que son consumidoras, lo que no está certificado es que en ese momento hayan hecho eso”, completó.

La fiscal remarcó que en la causa existen pruebas suficientes para sostener que los dos hermanos detenidos por el caso “son los autores del hecho”.