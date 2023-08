Crimen de Morena: Kicillof y Kravetz cruzan culpas por la demora de la ambulancia

Uno de los elementos más polémicos en torno al crimen de Morena Domínguez es el referido a la demora de la ambulancia que asistió a la menor antes de su muerte y que, según testigos, demoró alrededor de 40 minutos.

Al respecto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente interino y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, se limitaron a cruzar culpas y evitar responsabilidades.

El miércoles, poco después de que se confirmara la muerte de Morena tras el ataque que sufrió cuando se trasladaba a su escuela ubicada en el barrio de Villa Diamante, en Lanús, una de las testigos advirtió que la ambulancia demoró alrededor de 40 minutos en llegar.

“Yo estaba en la puerta de la escuela, los nenes entran 7:30. Esto pasó a las 7:25. Yo vuelvo a mi casa a buscar a mis otros hijos para el jardín que entran a las 8. Eran 8:15 y todavía no aparecía la ambulancia”, precisó Florencia, la madre de otros alumnos que asisten al colegio al que iba Morena.

Consultados al respecto, en declaraciones que realizaron en Radio Con Vos, el gobernador Kicillof y el intendente interino Kravetz dieron sus versiones pero sin asumir responsabilidad por la demora de la ambulancia.

“Decían que hubo un tema con la ambulancia, pero eso no corresponde a la Provincia. Cada uno que se haga cargo de su responsabilidad”, dijo el gobernador Kicillof.

Incidentes y protestas en Lanus por el asesinato durante un robo Morena Foto Clarín Lanús

Antes, Kravetz señaló que la demora se produjo porque “llamaron al 911”, sistema que centraliza el gobierno provincial.

“Cuando vos llamás al 911, el 911 recibe en La Plata y vuelve al municipio que llama. Cuando hay intersecciones cruzadas, que salen más de un municipio, el 911 tarda más en comunicarse con el área correspondiente”, repasó.

“Lo que pasó acá es que finalmente la kiosquera que estaba con la chica me llama por teléfono a mí y la ambulancia la termino despachando yo, porque me dicen no llegó la ambulancia, llamo a nuestra área y me dicen que no le había llegado y le pido rápido que manden una ambulancia”, remarcó el funcionario municipal.

Kravetz también negó que la ambulancia haya tardado 40 minutos.

“En los papeles, en el momento que entró en el 911 de La Plata hasta que llegó son 14 minutos, no son 40 minutos”, afirmó luego de reconocer que “el sistema está mal y lo están cambiando”.