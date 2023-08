Aníbal Fernández tomó distancia del crimen de Morena: “No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió este jueves al crimen de Morena, la nena de 11 años que fue asesinada por ladrones cuando le intentaron robar el celular en el partido bonaerense de Lanús. “No tengo porque meterme en ese tema”, dijo el funcionario del gobierno.

“No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema. La realidad que nosotros no participamos y no le puedo contar en lo que no participó”, dijo a la prensa en la puerta del Ministerio.

El responsable de la Seguridad a nivel nacional destacó la detención de los sospechosos y sostuvo que la “policía de la provincia tiene muy buen trabajo de inteligencia criminal y evidentemente esta vez vuelve a dar respuestas”.

En tanto, remarcó que “hace muchísimos años que hay que darle soluciones a esto” y responsabilizó a las “faltas de expectativas”, con un dardo a la oposición.

“La catástrofe del 2015 al 2019 nos hizo retroceder muchísimos cuadros como para pensar que tenemos que empujar para volver al lugar que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada”, agregó.

Morena Domínguez, de 11 años, murió este miércoles después de ser atacada por dos motochorros cuando llegaba a su escuela en el municipio de Lanús.

Los vecinos marchan a la comisaría de Lanús para pedir justicia por el crimen de Morena. Foto: Clarín

En la autopsia que se conoció durante la noche de ayer, se conoció que la menor falleció como consecuencia de un “fuerte golpe abdominal” que le provocó una hemorragia interna.

El hecho golpeó a la escena política que suspendió el cierre de campaña que estaba previsto para este jueves de los diferentes actores políticos que se presentarán el próximo domingo en las elecciones primarias.

La causa está caratulada como “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”, delito por el que serán indagados este jueves los dos detenidos por el hecho.

Sergio Berni aseguró: “Terminamos de cerrar el caso”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró este miércoles que “ya hay dos” detenidos por el crimen de Morena, la nena de 11 años, que falleció tras ser atacada por motochorros en Villa Diamante, partido de Lanús.

“Terminamos de cerrar el caso, ya hay dos detenidos”, afirmó el funcionario provincial y sostuvo que se trata de los dos delincuentes que esta mañana intercerptaron a la víctima para robarle el celular.

Berni lamentó la muerte de la menor. “Es un hecho lamentable, triste conmovedor”, dijo en declaraciones a C5N.

“Son dos y son mayores”, sentenció. Según publicó Clarín, se trataría de dos hermanos de 25 y 28 años, “Miguelito” y “Lolo” Madariaga.