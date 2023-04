El abogado de los colectiveros aseguró que “no tienen vínculos con la oposición”

Silvio Piorno, el abogado de los colectiveros que estuvieron detenidos por golpear al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, analizó los hechos que tuvieron como protagonistas a sus defendidos. En ese marco, negó que estos tengan vínculos con la oposición y reconoció que se trató de una acción “desafortunada”.

“Los choferes han sido desbordados, se les salió la cadena, como vulgarmente se dice. Una actuación totalmente desafortunada, pero de ninguna manera tienen algún tipo de vinculación política”, dijo Piorno.

Los choferes acusados de agredir a Berni. Foto: TN

Y agregó: “Hay una foto que anduvo dando vueltas por ahí, respecto de una reunión con Patricia Bullrich, pero no es el conductor detenido. Esa persona que figura en la foto no es el que agrediera al ministro Berni”. E insistió: “Es una versión totalmente inexacta, es falaz. No existe tal reunión, no pertenecen a ninguna entidad política”.

La aclaración del letrado viene a cuento de un comentario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien habló de “cosas raras” en la agresión a Berni y señaló a la presidenta del PRO.

Cómo están los choferes tras recuperar la libertad

Acerca de cómo se encuentran Zerda y Galiano tras recuperar la libertad este jueves a la noche, Piorno señaló a Mitre: “Están bien, descansando. Obviamente saliendo de toda la situación traumática que vivieron con los allanamientos y la detención. No nos olvidemos que son trabajadores y no están acostumbrados a esto”.

Jorge Galiano había sido detenido en Merlo en un polémica procedimiento.

“Creo que ya han tenido tiempo de reflexionar, están totalmente arrepentidos, así me lo transmitieron en el día de ayer. Están angustiados por lo que pasó”, dijo en relación a la agresión perpetrada en contra del ministro. Al mismo tiempo dijo que los choferes “tienen la absoluta voluntad de pedir disculpas”.

En cuanto al accionar de los colectivero el día de la protesta, Piorno argumentó: “Analizando un poco lo que me han comentado y lo que hemos charlado con ambos choferes, fueron sobrepasados por la situación. Hay una situación de estrés que vienen sufriendo con todo este cúmulo de hechos delictivos”.

La teoría de los infiltrados

Piorno reconoció que también consideran que pudo haber infiltrados durante la agresión a Berni. “Nosotros también pensamos que alguien encendió la mecha y ellos se sumaron”, dijo.

No obtante, no quiso aventurar de quién podría tratarse: “No lo sabemos, estamos tratando de determinarlo. Ayer lo hablé con el fiscal [a cargo de la causa Carlos Rolero]. Estamos tratando de ver quiénes son todas las personas que tienen identificadas para ver quién no es de UTA. Tenemos nuestras sospechas, reservadas por el momento”.

Y puntualizó: “Hay una lista de personas que la fiscalía tiene identificadas. Me comprometí a ponerme en contacto con el señor fiscal el día lunes. Vamos a determinar si el listado que ellos tienen son choferes de UTA y de ser choferes de UTA vamos a gestionar la presentación de cada uno de ellos para ponerlos a derecho como corresponde”.