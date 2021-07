En los últimos días se dio a conocer una campaña solidaria en redes sociales que tenía como fin recaudar dinero para que una joven madre pudiera acceder a un tratamiento contra el cáncer de útero en el Hospital Alemán de Buenos Aires, sin embargo, podría tratarse de una posible estafa.

El Hospital Madariaga de Posadas reveló que Leticia Zapata no está empadronada en el nosocomio y por lo tanto jamás se atendió en el lugar al igual que la oncóloga Paola Flores que desmintió haber escrito y firmado el certificado que la joven publicó en redes sociales para su campaña de recaudación de fondos.

Esta supuesta campaña solidaria logró reunir más de $350 mil pesos, el cual aseguraba un tratamiento experimental contra el cáncer en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires.

La cuenta corriente pertenece al Hospital Alemán de Buenos Aires pero actualmente está vacía. Misiones Online

Desde el Banco Galicia en CABA precisaron que la cuenta corriente que aparece en las publicaciones de la joven efectivamente pertenece al Hospital Alemán, pero que la misma actualmente se encuentra vacía.

Además fuentes médicas señalaron que esas clases de estudios que supuestamente debía acceder Zapata, son comúnmente gratuitos por su propia naturaleza de prueba.

Esta campaña se viralizó en redes y también en medios de comunicación locales que intentaron brindar su ayuda, sin embargo, todo indicaría que se está frente a una estafa por parte de la joven, la cual no solo implica un ilícito sino que también afecta a la credibilidad de otras personas que realmente necesitan de la solidaridad de los misioneros.

La joven supuestamente enferma, había publicado en sus redes un pedido desesperado de ayuda, “Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea para poder lograr el objetivo de juntar los $ 350.000 para poder continuar mí tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de Ciudad de Buenos Aires”.

Leticia Zapata comenzó con esta campaña el 8 de julio a través de Facebook, “En el hospital Madariaga de Posadas, todo el personal de salud hizo lo humanamente posible, pero el cáncer de cuello uterino que padezco está en fase 4 y si bien pase por quimio, radioterapia y braquiterapia, los resultados no fueron positivos y solo me queda la esperanza del Hospital Alemán, dónde están experimentando con un nuevo tratamiento para casos avanzados como el que yo sufro”

Agregó además en su posteo en redes “No cuento con los recursos necesarios, ni prepaga, ni obra social y entiendo que muchos pueden desconfiar, no me conocen, pero quien quiera llamarme, hacerme una videollamada, lo que fuese, yo les puedo brindar mi número. Ojalá no tuviese que pedir ayuda, ojalá no tuviese enferma, y lo más importante ojalá pueda sanar”

“A quien quiera o pueda colaborar, les dejo mis datos, con la esperanza de que si 3500 personas me colaboraran con $ 100 cada una, podría lograr el objetivo” Así la joven había pedido ayuda a toda la comunidad, y lo recibió ya que consiguió recaudar 360 mil pesos en 4 días.

La oncóloga Paola Flores afirma que esa no es su letra ni su firma. Misiones Online

Pero, la oncóloga Paola Flores, desmintió haber diagnosticado la enfermedad de la joven luego de recibir mensajes de sus colegas advirtiéndole de la publicación en redes sociales que incluía un certificado médico con su firma y advertía que su nombre aparecía involucrado en un engaño.

Sin embargo, más de 360 mil pesos habían sido donados para colaborar con la joven, un dinero cuyo futuro hoy aparece como incierto.

La médica denunció que Zapata falsificó un certificado médico con su letra y firma, documento que compartió en su cuenta de Facebook para así acreditar su supuesto diagnóstico.

“Esa no es mi firma y no es mi letra”, sentenció la doctora. Además desde el Hospital Madariaga de Posadas, se confirmó que realizó la denuncia correspondiente tras conocerse la adulteración del documento a su nombre. Y afirmaron además que la joven no se atendió ni realizó ningún tratamiento contra el cáncer en el lugar.