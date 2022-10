Un hecho que causó gran revuelo y temor ocurrió en Posadas: un puma fue visto en la zona del aeropuerto. El avistamiento fue por parte de un recolector de basura que no dudo un segundo y filmó al animal intentando escapar. En el video se observa que el felino ingresa a la espesura del lugar.

Un recolector de basura de la ciudad de Posadas filmó al animal corriendo e intentando escapar. En el video, el felino huye del ruido del camión y posteriormente ingresó a una zona de árboles y pastizales.

De acuerdo a lo que informó Amado Martínez, perteneciente a la ONG Yarará en Acción, este sería el segundo animal que aseguran haber visto en la zona.

Asombro en Posadas: filman a un puma en inmediaciones al Aeropuerto. Foto: MOL TV

El antecedente del 2013

A los rescatistas les pareció algo insólito: un Puma “Concolor” en la zona del aeropuerto de Posadas. El investigador del museo de Ciencias Naturales del Montoya, Amado Martínez dijo “cuando me llamaron y me dijeron ‘hay un puma que está atropellando el tejido no les creí… allí estuvimos con la gente de Ecología y con dardos fue tranquilizado y trasladado al Centro de Recría en Candelaria, donde decidirán su destino”. Uno de los responsables de dicho centro, Miguel Rinas participó en el rescate del animal en horas de esta mañana. No se pudo precisar el origen del felino, cuya edad se calculó en no más de un año, 25 kilos de peso y se encontraba en buen estado de salud.

Para el rescate del felino, un equipo del Ministerio de Ecología y RNR concurrió a un predio perteneciente al Ejército Argentino, que se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto de Posadas, tras ser advertido del ejemplar de Puma que fue visto por las autoridades del lugar.