Una turista colombiana se sorprendió por la seguridad “a la japonesa” de la Patagonia

Las redes sociales son el medio de comunicación más rápido y efectivo para las nuevas generaciones. Cada vez que se quiere hacer público un momento especial o contar alguna vivencia se recurre al mundo virtual para lograr mayor alcance y visualizaciones.

Esta vez fue una turista colombiana quien viajó al país, más precisamente a la Patagonia y quedó sorprendida por la forma en que se compran los productos en esa localidad sin que esté una persona física para ofrecer el alimento.

Una usuaria de TikTok queda sorprendida cuando en Epuyén va a comprar miel, pero en el lugar, que aparece alejado de la ciudad, no hay nadie en el puesto para ofrecerle el producto, según muestra en el video a lo lejos se ve una casa y personas.

En el frente de la propiedad hay un portón y al lado una especie de casita de madera donde hay varios paquetes con miel y un cartel que dice “$2500″. Lo que sorprende a la turista es que hay una especie de alcancía para dejar la plata y el alias por si se paga con Mercado Pago, por lo que no se requiere de una persona física.

La forma de vender dejó impactada a la turista que sostiene que es una “honestidad brutal” porque confían y dejan la plata a la vista y nadie toca nada. “Yo no lo puedo creer, que pague algo, me lo lleve, y no haya nadie para pagar, esto es fantástico”, señaló en el video.

El método de venta a la “japonesa”

Es una forma de vender que también se usa en Japón, donde las personas están acostumbradas a ir a negocios a comprar sin la presencia del dueño, ya que se deja la oferta de productos, quien quiere los toma y deja la plata en el mismo lugar sin que lo reciba una persona física.