Una novia se volvió viral al mostrar fotos de un escalofriante momento que vivió durante la prueba de su vestido

Instagram se volvió una red social muy importante en el último tiempo, y si bien busca competirle continuamente a TikTok, mucho de su contenido es exclusivo. Allí, los internautas comparten fotos y videos de sus días con sus seguidores y muchos de ellos son virales.

En el fascinante mundo paranormal, una reciente fotografía compartida en la red social de Meta por la comediante Tessa Coates capturó la atención de internautas de todo el mundo. La imagen, aparentemente sin manipulación, muestra a Coates probándose un vestido de novia y revela un fenómeno inesperado que ha dejado a todos intrigados.

La foto de la novia que causó revuelo. Foto: Gentileza

La propia Coates compartió la foto y desafió a sus seguidores: “Es una foto real, no está retocada con Photoshop. Si no encontrás el error a primera vista, por favor, seguí mirando y cuando lo encuentres no podrás dejar de verlo. Es un fallo en la Matrix”. La imagen muestra a Coates frente a dos espejos, pero con tres poses diferentes.

Cuál es la explicación detrás de este fenómeno paranormal que se hizo viral

Aunque pueda sonar sorprendente, la explicación es más mundana de lo que parece y está vinculada a la tecnología de los smartphones modernos, en este caso, el iPhone que utilizó Coates para capturar el momento. Los reflejos en los espejos muestran los brazos de la comediante en posiciones distintas a las que ella tiene, generando un efecto desconcertante.

La razón detrás de este fenómeno reside en la forma en que los smartphones procesan las fotos, especialmente con funciones como la panorámica. Los sensores y lentes de las cámaras son solo una parte de la ecuación; el software juega un papel crucial antes, durante y después de la captura de la imagen.

Todo se debió a la cámara y el software del celular con el que se tomó la foto. Foto: Gentileza

En este caso, el iPhone 12, al no reconocer la presencia de espejos, interpretó los reflejos como tres personas distintas y trató cada “persona” por separado. Tessa estaba en movimiento al tomar la foto, y el smartphone, al evaluar la mejor versión de cada “persona” identificada, compuso una imagen final que muestra sus brazos en tres posiciones diferentes.

El efecto se debe a la cámara del iPhone. Foto: Gentileza

Aunque no sea un fallo en la Matrix, este incidente ilustra cómo la tecnología puede crear efectos visuales sorprendentes y alimentar la fascinación por lo paranormal en la era digital.