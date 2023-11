La escalofriante experiencia paranormal de Lucía Galán que quedó registrada: “Espíritu”

Lucía Galán es una cantante muy importante dentro de la industria musical argentina y son miles los fanáticos que siguen de cerca su carrera artística. En su cuenta personal de Instagram, Lucía tiene más de 277 mil seguidores con los que comparte a diario contenido y esta vez hizo temblar de miedo a todos con una experiencia paranormal.

La cantante registró un momento escalofriante que dio de qué hablar en las redes sociales y despertó todo tipo de comentarios entre los internautas. Incluso, algunos desconfiaron de la credibilidad del video.

Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela.

Lucía Galán grabó una experiencia paranormal en su casa

La cantante del grupo Pimpinela decidió grabar el particular momento en el que un sillón de su casa, que estaba a metros de ella, comenzó a moverse solo. Sin embargo, esto no sería nada extraño de no ser que en el sillón había nadie sentado. “Acabo de ver que se está moviendo el sillón solo”, dijo mientras enfocaba el mueble que giraba de un lado a otro.

Según contó Lucía, no es la primera vez que experimenta una situación así ya que este tipo de cosas le “suceden permanentemente”. Incluso, aseguró que “la comunicación con nuestros seres que partieron es cada vez mayor”.

Asimismo, dijo que los espíritus se le manifiestan de diferentes maneras en “mensajes, luces que se encienden y apagan, perfumes que aparecen de la nada, voces en el celular”. “Solo hay que estar atentos y agradecerles que sigan junto a nosotros en espíritu. Ellos están en paz y no los perturba en absoluto que les hablemos. Así que, si les pasa algo de esto compártanlo y cuéntenme”, recomendó Galán.