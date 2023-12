Furia en Tiktok por la altísima inflación: ¿1700 pesos un paquete de arroz?

La situación económica de la Argentina cada día es más complicada y en redes sociales se viralizan diferentes videos frente a la sorpresa e indignación que atraviesa la gente al ver los precios en los supermercados.

Una usuaria de TikTok se encontraba haciendo las compras del día con su papá y decidió grabar el momento al ver el valor que tenían los diferentes productos en las góndolas del negocio, lo que la sorprendió y llevó a que quiera dejar registro de lo que veía.

Lo primero que indignó a la joven fue el precio del arroz, un producto que debería estar dentro de los más económicos. La sorpresa de la usuaria creció cuando vio que el precio estaba arriba de los 1700 pesos.

Luego pasó por el sector de los fideos y un paquete de marca regular tenía un costo de 1000 pesos.

La joven realizó rápidamente un cálculo mental en su cabeza y analizó que un simple plato de fideos con salsa y queso, ya está cerca de los 5000 pesos: “Indignada estoy ¿Qué rompí? ¿Cuánto tengo que ganar?” señaló indignada ante la sorprendente suba de precios que vio en el supermercado.

Una usuaria de TikTok se encontraba realizando las compras con su papá, quien graciosamente dijo que él ya no la iba a mantener. La joven, entre risas, sin poder creer la situación al ver el costo de los productos, expresó: “No puede ser, no puede estar todo tan caro. ¿Cómo me mantengo?”.

Por último, con un poco de tristeza, la joven analizó sobre la situación actual del país: “Estamos muy mal. Y el lunes se va todo al carajo” sostuvo en referencia al cambio de gobierno que se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre.