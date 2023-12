La Joaqui estrenó un look deportivo glam y la rompió bailando en TikTok.

La Joaqui tuvo un año complicado: después de haberse enfrentado con gran parte de su equipo profesional, padeció algunos problemas de salud mental que la obligaron a alejarse de los escenarios.

Ahora, la joven cantante urbana regresó con todo y empezó a pisar fuerte de nuevo con varios lanzamientos y un disco bajo la manga. En TikTok, La Joaqui se grabó haciendo un clásico challenge de baile con una de sus canciones y dejó con la boca abierta a sus fanáticos.

Para el video, se dejó el cabello con un estilo wet look tirado para atrás y vistió un look deportivo glam: tejido con mangas en color blanco y underboob, un pantalón deportivo celeste brillante con detalles en blanco y una musculosa estampada y combinada con el turquesa de la pieza inferior.

El challenge en TikTok. Foto: Web

Después de mostrar su destreza para el billar mientras también simulaba cantar, La Joaqui recibió los halagos de sus fanáticos, que se mostraron entusiasmados por su presentación en el Luna Park. “Falta poco para verte”, “sos hermos”, “sos la más linda”, “grabá algo con tus hijas”, “tenés un aire a La China Suárez en ese video”.

Esto es lo que dice el imponente tatuaje que tiene La Joaqui en las costillas

Si hay un detalle que llama la atención sobre la cantante y que se hace evidente en cada uno de sus posteos, ese tiene que ver con sus tatuajes.

Tanta ha sido la curiosidad por saber qué dice el tatuaje de La Joaqui en las costillas, que algunos usuarios de X (ex Twitter) y de Instagram han tratado de analizar el escrito y sacado sus propias conclusiones. La versión más conocida es la de la usuaria @medicenconeja, quien asegura el tatuaje dice lo siguiente:

Perdoname los detalles que olvidé. Por amarte tanto y demostrarlo poco, único amor, hombre samurai de sangre tenúe y corazón caliente. Me sacaste del infierno, me pusiste la galaxia en los pies. Con vos siempre lo que con nadie nunca, esta vida, la anterior y la que nos sigue. Yo te elijo todos los días, incluso si no me elegís vos a mí. Incluso si todo, incluso sin nada, yo te vuelvo a elegir. Siempre con vos, firme a tu lado, como un lobo enamorado de la luna.