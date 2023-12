Se reveló el misterio: esto es lo que dice el imponente tatuaje que tiene La Joaqui en las costillas.

La Joaqui es una de las cantantes argentinas que ha logrado imponerse dentro la música urbana. La artista se ha convertido en una referente del RKT y ha logrado llevar su música a diferentes rinconces tanto del país como en el exterior. No es sorpresa que todas las miradas se centren en ella y en su estilo en estos momentos.

Es que en las redes sociales, La Joaqui ya ha consolidado una gran cantidad de seguidores tanto en Instagram como en Tiktok, donde comparte momentos de su día a día, junto a sus hijas y especialmente con todo lo relacionado a sus estrenos musicales.

Este es el valor de la nueva camioneta de La Joaqui.

Sin embargo, si hay un detalle que llama la atención sobre la cantante y que se hace evidente en cada uno de sus posteos, ese tiene que ver con sus tatuajes.

La Joaqui tiene varios tatuajes en diferentes partes de su cuerpo. Foto: Instagram

La Joaqui tiene varios diseños en diferentes partes de su cuerpo, pero hay uno que ocupa gran parte de su costilla izquierda. Se trata de un escrito, que no es tan fácil de leer a simple vista.

Qué dice el tatuaje de La Joaqui en el abdomen

Tanta ha sido la curiosidad por saber qué dice el tatuaje de La Joaqui en las costillas, que algunos usuarios de X (ex Twitter) y de Instagram han tratado de analizar el escrito y sacado sus propias conclusiones. La versión más conocida es la de la usuaria @medicenconeja, quien asegura el tatuaje dice lo siguiente:

La Joaqui luciendo su tatuaje en las costillas.

Perdoname los detalles que olvidé. Por amarte tanto y demostrarlo poco, único amor, hombre samurai de sangre tenúe y corazón caliente. Me sacaste del infierno, me pusiste la galaxia en los pies. Con vos siempre lo que con nadie nunca, esta vida, la anterior y la que nos sigue. Yo te elijo todos los días, incluso si no me elegís vos a mí. Incluso si todo, incluso sin nada, yo te vuelvo a elegir. Siempre con vos, firme a tu lado, como un lobo enamorado de la luna.

Esto sería lo que dice el tatuaje de La Joaqui. Foto: Captura de pantalla

Al analizar las fotos y videos de La Joaqui, esta versión podría ser la real, por lo que por el momento es la más aceptada. Lo que sí está claro es que la cantante ha comenzado una moda que muchos de sus fanáticos han seguido, al tratar de imitar el diseño del tatuaje y mostrar el resultado en las redes sociales.

¿Es doloroso tatuajes las costillas como lo hizo La Joaqui?

La realidad es que la percepción del dolor puede variar de una persona a otra, y la sensación de dolor al tatuar las costillas puede ser diferente para cada individuo. Las costillas son una zona del cuerpo donde la piel está más cerca del hueso, lo que significa que hay menos tejido muscular y graso para amortiguar la sensación.

Muchos seguidores de la cantante han elegido diseños en lugares y estilos parecidos al de ella. Foto: Prensa

Para algunas personas, tatuar las costillas puede ser incómodo o doloroso debido a la proximidad del hueso y la falta de tejido blando. Sin embargo, la intensidad del dolor depende de factores como la tolerancia personal al dolor, la ubicación exacta en las costillas y la duración de la sesión de tatuaje.

El tatuaje de La Joaqui es muy popular y conocido. Foto: YouTube

Entonces si estás pensando en un diseño de las dimensiones del de La Joaqui para esta zona, es importante destacar que lgunas personas encuentran que el dolor en las costillas es manejable, mientras que otras pueden experimentar más molestias.