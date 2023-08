Un chofer contó cuál es el mejor lugar para dormir en el colectivo y revolucionó las redes sociales

TikTok es el lugar que eligen miles de usuarios para compartir experiencias, brindar recomendaciones o incluso realizar un sondeo sobre cuestiones diarias. En ese contexto, un chofer de colectivo decidió compartir cuáles eran los mejores lugares para dormir en un viaje.

Cuando uno tiene un día largo, decide tomar siestas en los lapsos donde se puede, yendo a la Facultad, al trabajo o al club, mientras se viaja en transporte público. Por ello, un colectivero decidió dar una serie de recomendaciones que se viralizaron, llegando a más de 340 mil reproducciones y más de 35 mil “me gusta”, generando un gran debate entre los usuarios.

Cinco empresas de colectivo amenazan con realizar paro Foto: Instagram

La recomendación de un chofer sobre cuáles son los mejores lugares para dormir en el colectivo

A través de TikTok, el usuario @nico47ok, compartió una serie de recomendaciones sobre cuáles son los mejores lugares para poder dormir en el colectivo. En el video el hombre explicó: “Les voy a mostrar los mejores lugares para dormir en el colectivo. El típico es dormir en los asientos de atrás. Te acostás acá boca arriba, boca abajo o de costado y es espectacular”.

“Te podés quedar dormido acá (en los asientos individuales de la parte trasera del transporte), pero no es lo mismo que venir y sentarte acá (los lugares ubicados en la parte delantera). No te ve nadie porque la cabeza no llega hasta la ventana”, resaltó.

Asimismo, aprovechó para bromear y lanzó: “Si tenés ganas de ensuciarte un poco, te podés tirar en el piso y dormirte. En el verano es flama”. Rápidamente, despertó la reacción de los demás usuarios.

“Lo mejor es apoyar la cabeza en el vidrio y que te vibre toda la cabeza”, remarcó una chica. “Atrás no tanto porque re salta en los baches”, expresó otra. “datazooooo jajaj”, escribió un chico. “Te llegas a acostar atrás y en la primer frenada terminas al lado del conductor”, ironizó otro usuario.