Se recibió, consiguió empleo y lloró en TikTok porque tiene que trabajar ocho horas

Una joven influencer extranjera se hizo viral en TikTok al mostrarse totalmente angustiada y desconsolada después de conseguir trabajo en una empresa.

Se trata de la joven Brielle Asero, quien se recibió hace pocos meses de la carrera de Marketing y hoy cuenta con un trabajo a tiempo completo de eso que estudió en una compañía. Como la mayor parte de los empleos, debe presentarse de forma presencial y en un horario de 9 a 17hs.

Lamentablemente, Brielle se mostró angustiada y compartió cómo está llevando la experiencia de su primer trabajo: “Este es mi primer trabajo después de la universidad. Trabajo de forma presencial y tardo una eternidad en llegar al lugar. No puedo mudarme a la ciudad porque no me alcanza, si pudiera iría caminando, pero no puedo”.

La chica se hizo viral en redes. Foto: TikTok

La angustia de la tiktoker en redes

“No tengo tiempo para hacer nada. Llego y solo me quiero bañar, ducharme e irme a dormir. No tengo energía para cocinar ni para entrenar. No puedo hacer nada. Estoy enojada y angustiada”, dijo la joven mientras lloraba frente a la cámara por su situación laboral full time.

“Esto de las ocho horas es una cosa descomunal. ¿Cómo hacen para verse con sus amigos? ¿Qué pasa si quiero conocer a un chico?”, cerró Brielle.

El video se volvió viral en cuestión de pocas horas y la influencer recibió todo tipo de comentarios. Mientras que algunos se burlaron de ella y la trataron de vaga, otros le dieron algunas recomendaciones de cómo gestionar el tiempo, como entrenar bien temprano por la mañana o realizar el meal prep, el acto de dejar la comida lista de toda la semana en el freezer.

“Bienvenida a la vida adulta”, “la semana laboral es así”, “qué vaga…”, fueron algunos comentarios, frente a los que Brielle reaccionó: “Ni siquiera entiendo cómo esto se transformó en una discusión política cuando lo único que quería era iniciar una conversación y ser respetuosa con la gente”.