Pidió que le envíen relatos personales de crisis económicas y se volvió viral: “Conmovido y emocionado”

De cara a las elecciones presidenciales el próximo domingo 22 de octubre, los usuarios de redes sociales hacen uso de las distintas plataformas para expresar su preocupación por el futuro económico, social y político del país.

Recientemente, un usuario tuvo la idea de comenzar a recolectar historias personales de aquellos quienes ya han atravesado períodos de crisis económicas.

“Dejen acá sus historias personales durante las crisis económicas para que los más chicos las lean y tengan una idea de lo que se viene. Una de varias que me acuerdo yo, en 2002, es vivir con 5 o 10 pesos a la semana y comer arroz con pollo todos los santos días”, pidió Mariano bajo el usuario @desantmarti.

El usuario quedó conmovido con la repercusión que tuvo su pedido. Foto: Twitter

Relatos de crisis económicas

Frente al pedido del joven, los usuarios comenzaron a abrir su corazón para relatar. Flor Alkorta escribió: “Si alguien perdía el laburo, lo llamabas como si se le hubiera muerto un familiar cercano. ‘Hola, me acabo de enterar, ¿cómo estás?’. Sabíamos que esa persona no iba a conseguir laburo por meses”.

“Somos 5 hermanos. Cenar café con leche y tostadas, tarta de arroz con muy poquita carne o pollo para darle sabor. Un viejo que se rompió el orto y una mamá que hacía malabares con la economía familiar. Ambos haciendo lo imposible para blindarnos a los más chicos de esa situación”, contó Lucas Baini.

El internauta Javier González relató: “Comí un par de meses guiso de arroz con menudos (3kg por 1 peso). Las verduras me las regalaba una verdulera llamada Rosita. Hubo semanas en las que dejaba la yerba en un plato y cuando llegaba de trabajar volvía a usarla. El Scotiabank un día se fue con 15 pe en mi cuenta”.

“Mi papá perdió el trabajo de 31 años en fábrica y tuvo una depresión HORRIBLE. Agarraba changas de cualquier cosa. Tuve que empezar a mantener la casa yo, dando clases de inglés por todos lados. Tuve que ser la proveedora de todos a los 19. No teníamos ni para el colectivo”, “tenias suerte de comer arroz con pollo. En casa se comía fideos con queso y mi abuelo nos daba las chauchas que cultivaba. Para un año nuevo mi papá le pidió $5 prestados a la vecina para poder cenar algo, y la vecina no aceptó, en cambio nos invito a todos a cenar con su familia”, fueron otros comentarios que llegaron.

Frente a la repercusión del tuit, que tuvo más de dos millones de visualizaciones, Mariano se mostró conmovido y alentó a la empatía: “Bueno, el tuit se me viralizo y ya no puedo seguir respondiendo a cada uno, pero quiero que sepan que los estoy leyendo a todos y cada uno, conmovido y emocionado. Todos estamos golpeados pero hablar lo que nos pasa a mi me hace sentir que no estoy solo. Vamos a poder. De nuevo”.