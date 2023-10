Milei respondió la propuesta de Massa para que los candidatos se hagan un test psicológico: “Lindo desafío”

El candidato libertario a presidente, Javier Milei, le respondió a Sergio Massa en medio de la polémica por el pedido del ministro de Economía de una prueba psicológica antes un hipotético balotaje y aseguró que sería un “lindo desafío”.

“Qué lindo desafío si pudieran hacerlo, como he trabajado en varias empresas privadas estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que los que están en política no han dado”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

En una entrevista con radio Continental, Milei dijo que esos cuestionamientos son parte de una campaña en su contra. “Me están descalificando porque a alguna persona se le ocurrió criticarme por pensar distinto, porque no adhiero a la agenda 2030, no adhiero al marxismo cultural, no adhiero a lo políticamente correcto y respeto a la matemática, a la lógica”.

La polémica en relación con la salud psicológica de Milei se encendió con el pedido del candidato de Unión por la Patria, quien apuntó contra el libertario en medio de la corrida cambiaria y después de que recomendara a los ahorristas no renovar los plazos fijos en pesos.

“No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana”, arremetió el candidato oficialista”, remarcó Massa.

Y redobló la apuesta: “Voy a pedir para que el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos, si no nos toca participar también”.

Milei cruzó al presidente Alberto Fernández y a quienes lo cuestionaron por sus dichos contra el peso

“Nos veremos las caras en los tribunales, ahora parece que decir la verdad está mal”, insistió el economista, y repitió el argumento que esgrimió en la conferencia de prensa que dio este miércoles al sostener que esas opiniones las viene “marcando hace seis o siete años, no son de ahora”.

Al apuntar contra los profesionales que cuestionaron sus afirmaciones, Milei dijo que le gustaría que “los chantas que ofician de economistas digan si se quedarían en pesos o ahorrarían en pesos”.