Llega el verano y también los mosquitos. Las altas temperaturas y la humedad favorecen la proliferación de estos insectos. Causantes del mal humor generalizado, ya que por las noches sus picaduras no permiten descansar bien. Otro tema fundamental por el cual hay que tener cuidado y combatirlos es que son transmisores de enfermedades como el dengue. En redes sociales rápidamente los usuarios comenzaron a compartir sus prácticas para combatir a estos desagradables insectos.

Mosquitos: cuatro opciones caseras y muy económicas para combatirlos

En TikTok muchos usuarios compartieron en redes sus técnicas para combatir a los mosquitos. En los últimos días, se viven una invasión debido a las condiciones climáticas y nadie se salva de sus picaduras.

Basta de picaduras de mosquitos

Aquí te contamos el paso a paso de diferentes métodos para mantener alejados a los molestos mosquitos.

Ingredientes

Para este repelente casero y económico vas a necesitar:

Media taza de agua.

Esencia de vainilla.

Cómo prepararlo

En un atomizador debemos colocar el agua y 5 cucharadas de esencia de vainilla. Lo mezclamos y ya tenemos la preparación lista para rociarlo por nuestra piel. Las ventajas de este repelente natural es que tiene rico olor y aleja rápidamente a los insectos.

Otro usuario revela otro método muy particular: “Te voy a hacer un regalo de fin de año, no le cuentes a los que venden espirales y raid. No me pidas explicaciones científicas, pero funciona y es posta. Con este método, listo. Chau, mosquitos” y a continuación indica que ingredientes se necesitan para esta preparación: Azúcar, una botella y polenta. Los pasos a seguir son los siguientes: cortar la botella, ponerle agua, un poquito de polenta y una cucharada chiquita de azúcar. Mezclar bien y taparlo. El usuario afirma que este método es más eficaz que cualquier repelente que se pueda comprar.

En TikTok llovieron los consejos para evitar ser picados por los mosquitos, otra usuaria afirma tener “La solución total”. Para esta opción casera necesitamos: cuatro rodajitas de limón, un tarro de vidrio, laurel y vinagre. Los pasos para la preparación son los siguientes: en el frasco de vidrio colocamos: cuatro hojas de laurel, las rodajitas de limón y le sumamos un espiral completo. Colocamos vinagre hasta tapar toda la mezcla. A medida que el vinagre se evapore vamos agregándole más. Esto dura muchísimo y es un método muy eficaz para mantener alejados a los mosquitos y moscas.

Una usuaria reveló un dato que sorprendió a todos; un método muy particular para combatir a los mosquitos: consiste en quemar un maple de huevo y dejar que sahume como si fuese un sahumerio. En TikTok afirman que es un santo remedio y que los mosquitos ni se acercan.