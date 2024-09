La tendencia de buscar pareja en el supermercado llegó a Argentina

Se hizo conocida en Europa durante las últimas semanas y ahora llegó a Argentina la nueva tendencia. Las personas van al supermercado a buscar encuentros amorosos, pero tienen que demostrarlo de una manera enigmática.

De qué trata la nueva moda de buscar relaciones en el supermercado

“Si quieres tener una cita, simplemente vas al Mercadona, coges una piña y la pones boca abajo en el carrito. Si ves a alguien que te guste y también tiene su piña, puedes empezar a hablar”, explicó Damon Fan, un creador de contenido español, sobre esta tendencia que se viralizó en el continente europeo y llegó a Argentina.

Buscar amor en el supermercado.

Ahora, esta tendencia llegó al país y unas chicas hicieron un video explicando cuál es la manera de hacerlo en los supermercados de Argentina. No se hace con la fruta, sino que con un shampoo de la marca Plusbelle, un producto que suele estar en la mayoría de las cadenas a lo largo de todo el territorio.

Repercusiones del video y comentarios de la gente

El video generó muchas reproducciones y los comentarios de los usuarios argentinos no tardaron en aparecer: “Yo cada vez que vaya al supermercado ahora, voy a ir directo a la estantería de plusbelle”, “Yo uso Plusbelle con regularidad y recién veo esto, ahora entiendo por qué se me acercaban y hasta rozaban el changuito y yo todo inocente”, “Es una estrategia comercial para incentivar el consumo de ciertos productos que no se venden en las góndolas”.