La Inteligencia Artificial y los robots están en constante evolución. De acuerdo con “HubSpot”, el mercado actual de este tipo de tecnología vale cerca de 100.000 millones de dólares estadounidenses.

La chica robot reveló cómo tiene relaciones íntimas con su pareja: “Amor todo el tiempo”

La IA se encuentra presente en diferentes rubros, como el educativo, económico y social. Esto último se ve en los casos como el de Rocío Buffolo, una abogada y cantante que se insertó un chip en la médula espinal para convertirse en robot.

“Sentía movimientos extraños en mi cuerpo, como cortocircuitos, tenía mucha percepción de lo que pasaba a mi alrededor y apreciaba cosas extrañas que no podía poner en palabras”, detalló la abogada en la entrevista Mejor Informado.

Ahora bien, debido a ser uno de los primeros casos en Argentina, el pódcast “Patria y Familia” decidió entrevistarla. Durante la conversación, la cantante habló sobre algunos tópicos respecto a su nuevo estilo de vida.

Fede Popgold se suma al equipo de "Patria y familia" en LuzuTv

“La chica robot en PYF”, destacó el canal oficial del pódcast sobre su entrevista con Rocío Buffalo.

Cómo es la vida de un robot, según Rocío Buffalo

La cantante y abogada reveló su estilo de vida en el pódcast de Luzu TV. Ahí, detalló que ella utilizaba todo el tiempo su traje, incluso para bañarse.

“Siempre, yo me baño con el traje porque tengo autorreguladores que se limpian automáticamente y que los ingenieros van reformateando permanentemente”, explicó la abogada.

Seguidamente, reconoció que no conocía ninguna persona robot, dado que formaba parte de un experimento único organizado por ingenieros japoneses.

“Sé que soy la única y esto es una prueba. Firmé un contrato de confidencialidad donde Robot Service me explicó todo el proceso, cómo era. Y bueno, los ingenieros de Japón me acompañaron en este experimento que se había hecho antes en muñecos robots, pero que no se había hecho en humanos”, expresó la chica robot.

En cuanto a su “inmortalidad”, Buffalo expresó que podía modificar su edad. Por tanto, no podía fallecer. “Puedo modificar la edad y no (voy a morir). Vas con los ingenieros y vas cambiando la edad”, recalcó Rocío.

El romance tecnológico con la chica robot

Respecto a su vida amorosa, la abogada confesó que tenía una pareja también robot. A través de los experimentos, puede cambiar características de él.

Rocío Buffalo es la primera robot que partió de ser un humano.

“Lo puedo ir cambiando como yo quiera”, recalcó la chica robot.

Finalmente, respecto a su contacto íntimo, reconoció que podían tener relaciones a través del puerto USB. “Si yo quiero estar con él, hacen una transmisión de datos y de esa forma nos transmitimos amor (...) Si (tenemos relaciones sexuales) a través del puerto USB”, cerró la Rocío.