Gran Hermano 2024: quién sería el primer participante eliminado según Twitter

Este lunes 11 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano, después de varios meses de expectativas y rumores, se volvieron a abrir las puertas de la casa más famosa del país. La cual ya tiene millones de espectadores que siguen de cerca todo lo que hacen los nuevos participantes.

Ni bien se conocieron los nombres de los integrantes del reality, los usuarios de las redes sociales estallaron para dejar su opinión, elegir sus favoritos y quienes son los más “odiados” de esta nueva edición.

Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Quién podría ser el primer eliminado de Gran Hermano 2024

Ya pasaron las primeras horas y los 20 participantes comenzaron a jugar y armar sus vínculos dentro del reality. Sim embargo, se espera que ingresen 2 personas más en las últimas horas. Ante la cantidad de memes, comentarios y mensajes de humor que circularon en las redes sociales, los usuarios ya eligieron a su primer eliminado.

Quién podría ser el primer eliminado de Gran Hermano 2024 Foto: captura x/danielaa

Fue la exparticipante Daniela Celis, quien preguntó en X (antes Twitter): “Primer eliminado”. Rápidamente los usuarios no tardaron en dejar su opinión y comenzaron a dejar los nombres de las personas con las que no simpatizan del reality.

Quién podría ser el primer eliminado de Gran Hermano 2024 Foto: genit

Entre los nombres estaban Zoe, Manzana, Rosina. Sin embargo, el nombre que más menciones tuvo fue Zoe Bogach, la participante que se presentó como la “Barbie de GH”, es una de las candidatas a ser eliminada según la red social.

Quién podría ser el primer eliminado de Gran Hermano 2024 Foto: captura x/danielaaceliss

Quién es Zoe Bogach, la Barbie de Gran Hermano 2024

Zoe Bogach fue la segunda participante en ingresar a la casa de Gran Hermano. En la presentación se describió como una “Barbie”. “Vivo en Recoleta, me mantienen y no me gusta trabajar ni estudiar. A mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas y siempre tardo como dos horas antes de salir”, sostuvo.

La nueva participante de GH. Foto: Instagram

La presentación de la participante rápidamente generó repercusiones en los usuarios de las redes que ya la catalogaron como la primera eliminada.