Es repartidor, contó el inesperado salario que tiene y llamó la atención de muchos

En Instagram, se publicó un video de un repartidor contando el inesperado salario que tiene, su modalidad de trabajo, y llamó la atención de muchos usuarios que opinaron al respecto. Cuánto gana.

Cuál es el salario del repartidor

La cuenta @tiempoesoroarg, publicó en Instagram el video y el repartidor le contó su verdad: “Me llamo Guillermo, lo que más me gusta de mi trabajo es que no tengo jefe, me manejo yo solo, mis horarios”, y respondió que trabaja 10 horas por día cuando fue consultado.

Contó el salario que gana por día y cuál es su otro trabajo.

Sobre el sueldo, el repartidor contó que “si es un buen día gana 50 o 55 mil y por mes 900 mil”. Además, contó que trabaja con muchas aplicaciones: Cabify, Rappi, Pedidos Ya, Didi y una anécdota sobre un pedido que nunca entregó por ausencia del receptor.

Pero el delivery por aplicaciones y el transporte no es el único trabajo que realiza el hombre: “Soy vidriero. Yo laburo en La Rural, pongo los vidrios, la estructura, el aluminio” y cerró aclarando que se dedica hace cinco años a ese rubro.

Repercusiones del video sobre el salario del repartidor

La publicación de Instagram se viralizó, mucha gente dejó en los comentarios su opinión y empezó la polémica: “Qué falso video”, “Votante de Milei”, “Como les duele que haya gente que se gana la vida sin estar afiliado a un sindicato. Gana por el riesgo que corre en su trabajo y las horas trabajadas. Viven criticando al capital, pero viven del patroncito que les paga las cargas sociales”.