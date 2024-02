Tensión con Milei: fuerte respaldo de los gobernadores de Juntos por el Cambio a su par de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió hoy que interrumpirá la salida de petróleo de la provincia si el Ministerio de Economía de Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito.

Torres acusó “al ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda y para eso propuso al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado”.

Espera que “esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo”.

El conflicto tomó tal escala que los gobernadores de Juntos por el Cambio, liga que integra Torres, emitieron un comunicado respaldando a su colega. Así, la tensión con el Gobierno nacional no cesa después del frustrado tratamiento de la Ley Ómnibus y la lista de “traidores” que se había armado en la Casa Rosada.

El comunicado de los gobernadores de JxC

El comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio respaldando al chubutense Ignacio Torres.

Entre los respaldos está el del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. El texto dice claramente que los firmantes manifiestan “su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

“No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, arremetieron los gobernadores Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).