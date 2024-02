Martín Llaryora salió en respaldo de Chubut en su dura advertencia al gobierno de Milei

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, endureció su postura ante el recorte económico impulsado por Javier Milei y advirtió que no entregará el petroleo y gas de su provincia, en caso de no recibir los recursos que le corresponden. Recibió el respaldo de Martín Llaryora, de los otros gobernadores de las provincias patagónicas y de los de Juntos por el Cambio.

El comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio respaldando al chubutense Ignacio Torres.

“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”. Así abre el comunicado emitido por el gobierno que encabeza el macrista Torres.

Llaryora se solidarizó con su par de Chubut y en su cuenta en la red social X publicó: “Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis”.

Llaryora lanzó fuertes críticas contra Milei. (El Doce / Fredy Bustos)

Al igual que el gobernador cordobés, todos los mandatarios de Juntos por el Cambio respaldaron a Chubut, en una medida que parece coordinada por los gobernadores. En el documento exponen que en febrero el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, le retuvo a la provincia, de manera ilegal, $13.500 millones, lo cual representa más de un tercio de la coparticipación mensual.

EL FUERTE RESPALDO AL GOBERNADOR DE CHUBUT

Los gobernadores advirtieron que si el presidente no cumple con la Constitución y no envía los recursos a los Chubutenses, la provincia no entregará su petróleo y su gas.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, recibió el apoyo del resto de los gobernadores patagónicos. Firmaron el comunicado Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.