Llaryora volvió a cruzar a Javier Milei y De Loredo le pidió que se disculpe con el Presidente

La disputa entre Martín Llaryora y Javier Milei parece no tener fin y los ánimos del gobernador de Córdoba aún están caldeados por la quita de subsidios al transporte y del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Este lunes, el diputado radical Rodrigo De Loredo tomó partida y lanzó fuertes críticas contra el mandatario provincial.

En diálogo con El Show del Lagarto, Llaryora se refirió a un plan de ajuste “salvaje” por parte de la Nación y pidió “parar” porque “es imposible vivir de esta manera”. Al respecto, sostuvo: “No están viendo la realidad de lo que pasa en el interior, el interior está sufriendo mucho más. Si me tienen que criticar, que me critiquen, que me insulten. Yo no voy a parar de defender los intereses de los cordobeses”.

LLARYORA Y SUS CRÍTICAS A MILEI

Llaryora calificó de “avasallamiento” contra el interior de la Argentina el plan de Milei de quita de subsidios al transporte y recortes -por ejemplo- del Fondo de Incentivo Docente. Si bien se mostró abierto al diálogo para encontrar consensos, el mandatario cordobés cuestionó la mirada centralista del gobierno nacional.

“Sacarle la plata a los docentes, sacar el incentivo docente, es garrafal. Cortar lo subsidios del transporte, es garrafal. Cortar todos los subsidios de luz... van a ver lo que va a llegar la boleta de luz... y privilegiar a la Capital, allá no se toca nada y que el interior se la banque como pueda. Parecemos dos Argentinas distintas”, reforzó.

“Todos estamos achicándonos, pero no se puede achicar la educación, vamos a trabajar para que el Gobierno entienda que no puede quitarle el dinero a los docentes, que vuelva este incentivo”, señaló y sumó: “¿Qué país puede quitar el incentivo docente, a quién se le puede ocurrir cortarlo en todo el interior? Yo le pido que trabajemos para que los docentes puedan volver a tenerlo e iniciar las clases”.

DE LOREDO SE METIÓ EN EL CRUCE DE LLARYORA Y MILEI

Quien también tomó partida en esta disputa fue el diputado radical Rodrigo De Loredo que apuntó contra Llaryora y le recomendó que sea él quien pida disculpas a la Nación. Además, se refirió a la quita de subsidios en el transporte y lo compartó con el gasto que realiza la Provincia en publicidad, similar a lo que había planteado Milei.

“La quita de subsidios que hace el Gobierno nacional vuelve a discriminar al interior y a beneficiar a Buenos Aires y priva a Córdoba de 20.000 millones de pesos al año, monto que no deja de ser menor a los 26.000 millones que el Gobierno provincial gasta en publicidad”, expuso.

Gobernador si se va a pelear, pelee por Córdoba, no por usted. pic.twitter.com/IcbqxVS5gX — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) February 19, 2024

Y añadió: “Que no te la cuenten. El subsidio nacional es 130 pesos por boleto y los pícaros lo aumentaron de 340 a 700, que puede y debe mantenerse en 340. Este brutal aumento va a terminar en la destrucción del transporte público. No tomaron ni siquiera la precaución de tener la SUBE para recibir los beneficios de la Nación, como hizo Río Tercero”.

Por otra parte, De Loredo hizo referencia a la situación de los docentes en Córdoba y señaló: “Les digo que esta arbitraria decisión del Gobierno nacional de quitar el incentivo docente significa 2.700 millones de pesos por mes, pérdida que se puede compensar si el Gobierno provincial reduce una estructura que tiene 14 ministerios, 65 secretarías, 53 subsecretarías, 75 direcciones, agencias, empresas, entes descentralizados, masivas designaciones de militancia en el Estado”.

Finalmente, el diputado acusó a Llaryora de “hacer alianza con Kicillof” y le recomendó que pida perdón al Ejecutivo Nacional. “Sugiero que el gobernador de Córdoba pida disculpas por poner en riesgo los destinos de Córdoba en su juego político nacional o por los aviones tan costosos que pagamos todos para que llegue a los programas de TV porteños”.