Llaryora, Nacho Torres y Kicillof, entre los gobernadores que asistirán al Congreso para escuchar al presidente Milei

El Presidente Javier Milei dará este viernes su discurso ante el Congreso para abrir el período ordinario de sesiones en un contexto de crisis contenida entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Hace apenas siete días, Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se cruzaban mensajes por las redes sociales, los mandatarios patagónicos estrechaban filas con su par, mientras el resto de los gobernadores, incluidos los de Unión por la Patria, sumaban su solidaridad. Como reflejo de una tácita tregua declarada, muchos de ellos asistirán al Congreso para escuchar a Milei.

“El árbitro de esta discusión fue la Justicia. Después el Gobierno puede apelar, pero para Chubut el tema está saldado”, dijo “Nacho” Torres el martes pasado en un salón del Senado de la Nación. Lo acompañaron los gobernadores patagónicos, quienes también expresaron su decisión de bajar el tono de la confrontación. Todos ellos, cuando Torres amenazó con cortar el suministro de petróleo ante los 13 mil millones de pesos de coparticipación retenidos por la Nación bajo el argumento de “ejecutar una deuda de Chubut”, firmaron entonces una solicitada agrupados bajo el sello “Provincias Unidas del Sur”.

“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, firmaron los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Ese mismo viernes todos los gobernadores de Juntos por el Cambio se solidarizaron con Nacho Torres mediante otro comunicado.

Casa Rosada envió invitaciones a los mandatarios. Acaso como señal de distensión, los gobernadores de Juntos por el Cambio, Nacho Torres incluido, comprometieron su asistencia. El radical Alfredo Cornejo avisó que no podrá asistir porque debe permanecer en Mendoza para los festejos de la Fiesta Nacional de Vendimia.

De Juntos por el Cambio, además de Torres, asistirán los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), y Claudio Poggi, además de los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), y Carlos Sadir (Jujuy), más el independiente Marcelo Orrego (San Juan). Algunos abrirán las sesiones en sus legislaturas y después se trasladarán a la Capital Federal.

De Unión por la Patria se informó que asistirá el gobernador Axel Kicillof. Si bien estaba previsto para este viernes la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense, el acto se pasó para el lunes. Buenos Aires y el Gobierno nacional quedaron envueltos en una controversia a principios de semana, cuando el Ejecutivo decidió eliminar un fondo nacional, cuyas partidas ya estaban contempladas en el presupuesto bonaerense para gastos en educación, salud y seguridad. La provincia ya accionó judicialmente contra la medida del gobierno libertario. Salta también tomó esta semana el camino de la vía judicial para reclamar contra los recortes del gobierno nacional, vía que adoptaron La Rioja, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero y Misiones.

Hasta ahora, solo el riojano Ricardo Quintela anticipó su faltazo: “Para que me insulten y me falten en respeto, me quedo en mi provincia”, dijo esta tarde.

Fuentes del gobierno de la provincia de Córdoba informaron a este medio que el gobernador Martín Llaryora asistirá a la asamblea. Peronista, pero no alineado en Unión por la Patria, Llaryora le reclama al gobierno nacional “un plan económico” que acompañe al ajuste que se viene ejecutando. “Córdoba está perjudicada por la economía nacional y tengo la responsabilidad de defender a todos los cordobeses”, dijo este jueves el gobernador.

Este viernes, pero por la mañana, abren sesiones en las legislaturas locales Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y CABA.