Patricia Bullrich cruzó a Macri por sus dichos sobre el apoyo a Milei: “No es el momento para discutir ese tema”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, cuestionó los dichos del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien le pidió a sus legisladores que “apoyen cualquier reforma razonable” de Javier Milei en caso de que él ganase las elecciones.

Bullrich salió al cruce de esta frase y comentó que no es un momento adecuado para hablar sobre estos temas.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema“, comentó la exministra de Seguridad, en diálogo con radio Urbana Play.

Y agregó: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”.

Noticia en desarrollo.