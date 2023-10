Mauricio Macri ratificó que “está dispuesto a trabajar” con Milei y le pidió a JPC que “apoye cualquier reforma razonable” si el liberal gana las elecciones

El expresidente Mauricio Macri reiteró el martes su respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, pero dijo que espera que los legisladores de esa coalición “apoyen cualquier reforma razonable” de Javier Milei en el caso de que el postulante de la Libertad Avanza (LLA) gane las elecciones.

Según la agencia oficial Télam, Macri señaló que Bullrich “es capaz llevar adelante los cambios profundos que necesita el país” porque es necesario “volver a respetar las reglas para volver a crecer”. Al participar de una actividad en el Instituto de Políticas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el expresidente afirmó que Bullrich “va a liderar el futuro de la Argentina”.

Mauricio Macri sobre Bullrich: “Va a liderar el futuro de la Argentina”. Foto: El Canciller

Sin embargo, Macri dijo estar “abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”.

“Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la Ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”, aclaró.

Seguido, el fundador del PRO le envió un mensaje a sus socios de JPC vinculado con una eventual victoria de Milei. “Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas. Entonces ese es el lugar desde el que ayudaremos. Pero como vamos a ganar (las elecciones), espero que también nos ayuden a aprobar los proyectos de ley que necesitamos para hacer todas los reformas y, básicamente, afrontar el gran desafío de la Argentina que es deshacerse del déficit fiscal después de 70 años”, dijo sobre LLA.

Macri pidió a los legisladores de su espacio que “apoyen cualquier reforma razonable” de Javier Milei. Foto: Infobae

Pero Macri también apuntó a uno de los temas más sensibles en torno a Milei que incluso señaló Patricia Bullrich al advertir sobre la “inestabilidad emocional” de su rival libertario. “Sé lo que es el poder y sé que el poder es una herramienta maravillosa para crear, para construir, pero si no estás equilibrado el poder puede destruirlo todo, especialmente nuestra libertad, y eso es algo que no es negociable”, alertó el ex presidente.