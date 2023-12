Milei rechazó las críticas al DNU: dijo que es “pro mercado”, pero admitió que hay “medidas antipáticas”

Javier Milei fue entrevistado esta mañana en Radio Rivadavia, en donde respondió a las críticas que se le hicieron tras el anuncio del DNU.

“El paquete no es business friendly, es market friendly”, dijo. Y agregó: “Es un paquete en favor del mercado, busca incrementar el bienestar del argentino. Es un pro mercado y pro libertad”.

Para Milei, las medidas están “a favor de la gente” y son “la solución de mercado”.

Comentó que para la clase media, los beneficios serán “la baja de la inflación, la recuperación económica, conseguir mejor trabajo y tener un mejor nivel de vida”. “Se podrá hacer, pero antes teníamos que sincerar el desequilibrio macroeconómico”, dijo.

En tanto, reconoció que “hay medidas no simpáticas que se tenían que tomar”. Y agregó que si no había una “corrección monetaria, Argentina tiene sentadas las bases para una hiperinflación”.

“Una cosa es que hagas un paquete en favor de las empresas y otra cosa en favor del mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente y donde las dos partes ganan. Esto lo que hace es incrementar el bienestar de los argentinos”, dijo.

Como ejemplo mencionó la derogación del “Compre nacional”. “Lo que hacés es que el Estado no tenga que comprar obligatoriamente bienes argentinos, que implica unos costos enormes”, señaló.

“Hay muchas de las cosas del paquete de estabilización que a mí no me caen simpáticas, pero lo resuelvo en la urgencia de evitar la inflación. Cuando se dice que no había emergencia, por favor, miren los números: en la primera semana de diciembre la inflación venía viajando al 1%, anualizado da 3678%. Eso es hiperinflación”, señaló.

Acerca de qué va a pasar con el cepo, explicó: “El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Es decir, implica que el precio de los bonos sean bajos y, por ende, salta la tasa de interés. Por algo tenemos un PBI per cápita que es 15% inferior al que teníamos en el año 2011″.

Y continuó analizando como impacta eso en el mercado laboral: “Eso genera una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales te generaría desempleo, pero en la Argentina lo que vos tenés es que los salarios son muy bajos. O sea, la tasa de desempleo baja porque básicamente los salarios son miserables. Un tercio de los trabajadores son pobres. O sea, hoy el trabajo no es un mecanismo que te saque la pobreza”.

“Sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica, pero nosotros no podemos abrir el cepo mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto”, señaló.

Por otro lado, destacó que hoy “en el mercado libre se puede comprar todo lo que dé la gana y nadie te va a perseguir”. “No existe más el dólar blue, es un dólar libre. Vas y compras los dólares que quieras. Nosotros hablamos en el DNU de pactar contratos en moneda extranjera y que se tiene que cumplir en esa moneda. O sea, estamos habilitando que puedas usar monedas extranjeras en tus transacciones. ¿Ustedes se dan cuenta el shock de libertad que implica todo esto?”, preguntó.

También manifestó que antes de cerrar el Banco Central “hay que sanearlo”.

