Primeras críticas de la oposición al “decretazo” de Milei, que deberá pasar por el Congreso

El “megadecreto” dictado por el presidente Javier Milei, que declara ocho emergencias hasta el final de 2025 y desregula numerosos sectores de la economía a lo largo de 366 artículos, cosechó las primeras críticas de un sector de la oposición en el Congreso, que deberá intervenir para determinar la validez o invalidez del DNU.

La profundidad de las reformas y la derogación de numerosas leyes por decreto (como las de alquileres, góndolas, abastecimiento, Compre Nacional y tierras) fue eje de cuestionamientos por parte de diputados de distintos sectores, y se espera que en las próximas horas los bloques parlamentarios fijen su postura.

“El presidente usa la cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y el Estado de Derecho, anuncia la derogación de leyes por medio de un decreto”, lamentó la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Cambio Federal.

Desde Unión por la Patria, el diputado Leopoldo Moreau advirtió que “los anuncios de Milei son la suma de las políticas económicas de Martínez de Hoz, de Cavallo y las de Macri. Y a eso lo llama ‘una nueva etapa’ de la historia. Es lo más viejo que uno pueda imaginar y lo que más fracasó”.

Por el Partido Socialista, Mónica Fein rechazó los anuncios y avisó: “La ley de la selva no”. “El presidente Milei elige un camino que ya fracasó en Argentina, que consiste en imponer y atropellar. Necesitamos diálogo y buscar consensos para superar las graves crisis que se acumulan”, consideró.

Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, denunció que “Milei anuncia un decretazo a la medida del gran empresariado para que sigan saqueando al pueblo”, y sentenció: “Quiere la dictadura absoluta del mercado”.

Antes de que Milei hablara en cadena nacional, el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, lanzó una dura advertencia por redes sociales al pedirle al presidente que “frene” el DNU.

“Habló de espaldas al Congreso. Ahora quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino. No hay necesidad ni urgencia: llame a extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático”, arremetió Martínez, titular de la bancada más numerosa en la Cámara baja, con 102 integrantes.

Por el contrario, el presidente del bloque radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, consideró que el decreto “es una decisión correcta por la urgencia” y porque “Argentina vive en una emergencia”, aunque analizará el articulado.

“Celebramos que haya un proceso de desregulación. Tenemos que conocer el detalle, pero las orientaciones que se van tomando son parte de lo que nosotros sugeríamos en campaña, como por ejemplo modernizar la legislación del trabajo”, dijo De Loredo a La Nación+.

Cómo será el camino del DNU

El Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar el DNU al Congreso para que se expida sobre su validez o invalidez. El Parlamento no puede pronunciarse sobre el contenido ni introducir cambios; solo está facultado para determinar si el texto se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional.

Según la Ley 26.122, el DNU debe tratarse primero en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en un plazo de diez días hábiles desde su envío. Esa comisión, que está habilitada para funcionar durante el receso, está conformada por ocho diputados y ocho senadores. Su integración se está definiendo en estos días, en medio de una intensa puja política.

Después de que la bicameral emite dictamen, el debate pasa a los recintos. Para derogar el DNU, ambas cámaras deben rechazarlo con mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes). En cambio, para ratificarlo, es suficiente con la aprobación de sólo una de las cámaras, con la misma mayoría. Si el Congreso no lo rechaza, el DNU se mantiene vigente.

“El Decreto de Desregulación de Milei es inconstitucional. El Presidente de la Nación no tiene facultades para derogar esa batería de leyes. Todo nulo”, publicó en la red social X, el exdiputado peronista, Alejandro “Topo” Rodríguez. “El decreto no resiste un primer análisis básico de constitucionalidad”, agregó el dirigente peronista que respaldó la candidatura presidencial del exgobernador Juan Schiaretti.