Milei negó responsabilidad por la disparada del dólar: “Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria”

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, negó este martes tener responsabilidad ante la nueva escalada del dólar que llevó al informal “blue” a negociarse a 1050 pesos por unidad y aseguró que la presión alcista es “consecuencia de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal”.

En mensaje que difundió a través de sus redes sociales, el economista liberal cuestionó el “cinismo de los políticos” y buscó desvincularse de las acciones que recalentaron la demanda del dólar. “Es vergonzonzo el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades”, dijo.

En rigor, en la víspera Milei llamó a evitar cualquier posición en pesos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono”, dijo ante la consulta de un periodista que le pidió una sugerencia para aquellos que tienen posiciones en plazo fijo.

El comentario de Milei no sólo generó críticas en el mundo político, sino también de las autoridades de los bancos que este martes difundieron un comunicado conjunto. “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”, alertaron desde ADEBA, ABE, ABAPPRA y ABA.

EL CINISMO DE LOS POLÍTICOS



Es vergonzonzo el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades.



Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinverguenzas. Estas son las… pic.twitter.com/mwFmOapyX8 — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2023

Sin embargo, Milei desoyó los cuestionamientos y apuntó: “Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinverguenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal”.

“Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatando Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía. Cualquier otra cosa nos lleva a ser la villa miseria más grande el mundo. Lo venimos diciendo hace años. Argentina tiene futuro, pero solo si ese futuro es liberal. VLLC!!!”, agregó con otro mensaje en sus redes.

El “blue” saltó con fuerza en el arranque de las operaciones y reforzó su aumento pasadas las primeras horas de operaciones: a las 13, en casas de cambio de la City porteña ya se vendía por encima de los 1050 pesos, con un incremento de 105 pesos respecto a su cierre previo.