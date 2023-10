Fuego cruzado: Milei, Massa y Bullrich se culparon entre sí por la fuerte suba del dólar

Con un dólar “blue” que superó ampliamente la barrera de los $1.000 este martes, una suba de $250 en lo que va del décimo mes del año, los candidatos a presidente Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei se responsabilizan entre sí y culpan a sus rivales políticos de ser los responsables de que la divisa norteamericana llegue a valores históricos.

La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, escribió por Twitter: “DÓLAR A 1000. Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro”.

El dólar "blue" superó la barrera de los $1.000.

“En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país. #EsAhora. Y es para siempre”, completó la candidata.

El candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, también había salido a criticar las opiniones del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cuando le sugirió a los argentinos que no renueven plazos fijos en pesos.

Massa acusó a Milei de “estar timbeando el ahorro de la gente” en pos de conseguir más votos. Y aseguró que “los ahorros de los argentinos están seguros en este momento”, sumándose al comunicado que difundió también el Banco Central.

Milei, Bullrich y Massa.

“No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001″, señaló el candidato oficialista.

Milei había expresado horas antes que los argentinos no deberían ahorrar en moneda local y tampoco renovar sus plazos fijos: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.