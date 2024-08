Macri insistió con sus críticas al entorno del presidente Milei

Los elogios que Mauricio Macri le prodigó al presidente Javier Milei en el acto de relanzamiento del PRO del jueves, quedaron opacados por las críticas que también le disparó al mandatario libertario, que apuntaron a deficiencias de gestión, al fracaso en el armado de equipos y, sobre todo, a la resistencia que, dijo, encontró en el entorno presidencial para aceptar recomendaciones.

“Es un desafío ayudar a quien no quiere ser ayudado. Lo que pudimos ayudar fue hecho a pesar de su entorno”, fue una de las frases de Macri en el acto de La Boca donde buscó reafirmar su liderazgo en el PRO.

Macri no identificó a quiénes se refería, pero por tratarse de un círculo íntimo mínimo, se entendió que Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, fueron los apuntados.

Este viernes, Macri, en una entrevista a C3 Rosario, explicó mejor el sentido de sus críticas. “No entiendo cómo a los que les dio la responsabilidad, primero a (Nicolás) Posse y ahora principalmente a Santiago Caputo, no entiendan que es natural tratar de apoyarse en esa experiencia (del PRO). Sobre todo, cuando te han apoyado incondicionalmente sin ningún tipo de pedidos”, argumentó.

El expresidente contó que con Caputo tuvo “mucho” contacto en enero y febrero, pero luego, dijo, el asesor presidencial prefirió “negociar con los malos y no con quienes los apoyaron siempre”.

“Lamentablemente, hasta hoy no nos hemos podido complementar”, admitió, aunque agradeció el reconocimiento que Caputo le hizo días atrás por su “apoyo incondicional al gobierno”.

“Ojalá ese mensaje de él sea el comienzo de una etapa donde orgánicamente uno se pueda sentar y decir ‘bueno, qué debilidades tienen, dónde podemos complementar, dónde podemos ayudar a que el cambio funcione’”, expresó Macri.

También insistió que no está discutiendo con los libertarios las listas electorales del año próximo sino que les dice “hagamos que esto funcione con gente idónea y honesta en cada lugar”.

En su momento trascendieron las negociaciones (infructuosas) de Macri con Posse y también con Caputo, para incorporar al Gobierno a los exfuncionarios de Cambiemos, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. En el acto de La Boca se comentó la intención del PRO para que María Eugenia Vidal sea convocada por el Ejecutivo para sumarse al área social. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pese a contar con el pleno respaldo del presidente Milei, sumó inconvenientes en la gestión, sobre todo con el reparto de alimentos a los comedores populares.

Macri fue preguntado por la influyente secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “No tuve la oportunidad de hablar. Yo no la conozco. Tuve un diálogo intenso con Santiago que no condujo a nada. Con ella no tuve, pero ojalá que un día se dé”, dijo.

Macri viene de elogiar “el coraje, la honestidad, las ideas y el rumbo fijado” por Milei. “El presidente Milei tiene con absoluta claridad la dirección y las ideas pero hay debilidad en la capacidad de implementarlas”, remarcó. La falta de equipos y de coordinación en las “políticas micro” fueron señaladas como debilidades del gobierno libertario.

“Ojalá le vaya bien y termine reelecto, porque eso significará que hubo éxito en el programa económico, en sacar a la Argentina adelante”, dijo, no obstante, Macri.

El expresidente, por ejemplo, cree que el oficialismo demoró mucho la aprobación de la “ley Bases” por falta de dirigentes idóneos. Ya aprobada, el expresidente sostiene ahora que el Gobierno perdió tiempo en la reglamentación de la ley.

“El presidente está orgulloso del equipo que tiene”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por los apuntes hechos por Macri sobre el Gobierno. “Lo cierto el expresidente Macri elogió el camino que eligió el presidente Milei por lo que estamos profundamente agradecidos. Sobre las definiciones sobre el equipo, el presidente está orgulloso del equipo que tiene; y todos los que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el presidente”, defendió Adorni.

El vocero presidencial destacó la gestión en estos ocho meses: “Consideramos que somos un equipo no solo sólido sino que además hemos logrado grandes hitos en tan poquito tiempo: la baja de la inflación, que conllevó que se haya evitado la hiperinflación, ni hablar temas de inseguridad y narcotráfico y tantas otras cosas que fuimos corrigiendo que van desde el orden público hasta el relanzamiento del crédito. Y vemos que la actividad empieza a tomar un ritmo que esperamos como es el de crecimiento”.

Adorni también remarcó que Cambiemos cuenta con dos espacios importantes en el Gabinete. “La doctora Bullrich y el doctor Petri ocupan dos ministerios de enorme relevancia”, dijo. La exfórmula presidencial de Juntos por el Cambio se sumó al Gobierno libertario desde el inicio, en una decisión individual y no como parte de un acuerdo político con el PRO y la UCR.

Respaldo a Karina Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tampoco compartió las críticas de Macri. Dijo que referirse de esa manera al entorno presidencial “da la sensación de que es algo que lo rodea y que no le permite ser objetivo”.

“Yo no creo que sea así. Es lo mismo que podía decir de su Gobierno, que tenía funcionarios que no funcionaron y que por eso no ha podido seguir”, dijo Francos a La Nación+.

Francos agradeció los elogios de Macri, a quien definió como “alguien comprometido con la Argentina” y destacó el aporte de Juntos por el Cambio en la aprobación de la Ley Bases.

El armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, le envió un mensaje de apoyo a Karina Milei. “Gracias, Jefe, por tu entrega infinita y por llevar nuestros sueños de libertad a lo más alto, cuidándolos en beneficio de millones de argentinos”, publicó en la red social X. En sus críticas al entorno, Macri había aludido a “falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte”.

Rogelio Frigerio fue uno de los tres gobernadores del PRO que acompañaron a Macri en el acto de La Boca. Si bien se alineó con el expresidente en la interna partidaria que tiene a Patricia Bullrich en la otra vereda, Frigerio publicó un mensaje elogioso a Karina Milei. “Si a la Argentina le va bien, a Entre Ríos le va a ir bien también. Gracias Karina Milei por recibirme. Vamos a seguir gestionando siempre en pos de mejorarle la vida a quienes nos dieron la tarea de reencauzar el rumbo de nuestra provincia y del país. ¡Vamos a salir a adelante!”, se pronunció Frigerio.

En LLA existe el convencimiento de que gran parte del electorado abandonó a Juntos por el Cambio para apoyar el liderazgo nacional de Javier Milei.