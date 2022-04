El exdirector del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo, afirmó este miércoles que su salida del organismo “debería haber sido de otro modo”. El realizador evitó analizar la decisión desde el punto de vista político y planteó que forma parte de los problemas de la industria que se agravaron con la pandemia del coronavirus.

El guionista confirmó que el día anterior se reunió Tristán Bauer como consecuencia de las protestas e incidentes en torno al reclamo por su renuncia. El ministro de Cultura de la Nación le solicitó que dejara el cargo y él explicó: “Le dije muy cordialmente que no correspondía, que a mí me designó el Presidente y entendía que me la iba a pedir él”.

Puenzo recordó que tiene una “amistad de 30 años” como colega del funcionario, pero no se pusieron de acuerdo en “muchas cosas”. En cuanto a su alejamiento, comentó: “Siento que hay una enorme confusión en torno al cine y sus entidades y esta es una más”.

En un reportaje con Cadena 3, el director de “La historia oficial” aclaró que su disconformidad con su salida del Incaa no es una cuestión personal. Así como señaló que es “imposible” aumentar el “magro presupuesto” del organismo, aseveró que “hay cosas urgentes que hacer” desde ese espacio.

Puenzo defendió su gestión entre 2020 y 2021 con una inversión de 3.800 millones de pesos “solamente en fomento”. A esto agregó que hay 150 películas o más en proceso y destacó el lanzamiento del tercer fondo de reactivación de rodajes.

“Siento que el cine argenino está siendo muy maltratado, incluso por los integrantes de la industria”, concluyó el exdirector del Incaa. Por otra parte, consideró que el “foco central de la crisis” es la diferencia entre la falta de fondos para la actividad y el aumento de la misma.