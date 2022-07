Viviana Canosa vive de polémica en polémica y ahora no dejó pasar la propuesta del Gobierno por el dólar “agro”, en medio del conflicto que mantiene el Gobierno con el campo. La conductora no dejó espacio para la especulación y apuntó directamente contra Máximo Kirchner.

El hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue parte de la polémica de las últimas semanas donde se mencionó su patrimonio y hasta Santi Maratea lo criticó. Lo cierto es que ahora, la periodista fue fiel a su estilo y apuntó contra el ex titular de la bancada del PJ en Diputados.

Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, que cuenta con un amplio patrimonio en dólares.

“En la Argentina tenemos 11 tipos de dólares distintos, claramente somos un manicomio. En cualquier momento aparece el dólar trans. ¿Con el dólar no me puedo autopercibir como me conviene? ¿Por qué puedo pasar de mujer a hombre por como me autopercibo, pero no puedo pasar de blue a turista?”, comenzó la periodista con su habitual tono polémico contra la comunidad LGTBQ+.

Posteriormente, apuntó contra el hijo de la ex presidenta para que venda su patrimonio al dólar oficial. “Máximo ayuda al país y vende tus millones de dólares a 140 pesos. Vamos, hace patria”, arremetió la conductora de A24.

"El Gobierno está generando una nueva grieta entre los piqueteros y el campo ¿Por qué estos vagos tienen que ir a apretar al campo?", nueva polémica de Viviana Canosa.

“El Gobierno está generando una nueva grieta entre los piqueteros y el campo ¿Por qué estos vagos tienen que ir a apretar al campo?, ¿Los piqueteros se pueden convertir en la fuerza de choque del Gobierno?”, profundizó Canosa respecto al conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sector agrario.

“El único plan del Gobierno son los planes. Con este Gobierno perdimos por completo la razón. En Argentina reina la confusión, este Gobierno nos está dejando chiflados”, concluyó.