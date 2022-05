Luego de su terrible accidente de esquí, Verónica Lozano atraviesa un buen momento ya que de apoco logra recuperarse de las lesiones y este fin de semana se alzó con un Martín Fierro por su programa en Telefe. Pero, en medio de la buena racha, recibió fuertes críticas de parte de Viviana Canosa.

La conductora de “Viviana con Vos” disparó contra su colega al recordar sus burlas a Nicolás Wiñazki durante la cuarentena por coronavirus. En el 2020 la también psicoanalista se había reído del reclamo del periodista de no poder conocer a su sobrina recién nacida por las restricciones del Gobierno frente al virus.

“Vos, Verónica Lozano, que sos comunicadora, te burlaste de Wiñazki porque quería conocer a su sobrina recién nacida y ustedes no lo dejaban, no se permitían. Te llevaste la moral a marzo. Nos habían encerrado. Y además él lloró porque su mamá, la abuela de la nena, tampoco podía conocerla. No tuviste ninguna empatía”, sostuvo en su programa luego de transmitir el tape con el recorte de la burla.

Y siguió: “Te burlaste de alguien que estaba llorando porque no podía conocer a su sobrina. No tuviste ninguna empatía. Qué pedazo de pelotuda, qué estupidez... Mirá, Verónica Lozano, yo por mis sobrinas doy mi vida, las amo y las considero igual a mi hija. Es imperdonable lo que hiciste y lo que hicieron todos ustedes. Mucho Aspen... mucho Aspen y poca empatía. Y toda con la nuestra”.

Viviana Canosa también cargó contra Corcho Rodríguez, esposo de Lozano

La presentadora también se desquitó contra el marido de la conductora de “Cortá por Lozano”, Corcho Rodríguez: “Tu marido lobista, valijero, siempre metido en cosas turbias. ¡Qué vergüenza que me dan! ¿Cómo no tenés empatía?”. Y disparó: “Vivir como millonarios con la nuestra, entongados, y por eso hablan bien siempre del gobierno. Porque tienen que saber, gente, que nadie es Kirchnerista gratis”.