A tres meses de su accidente arriba de una aerosilla en una pista de esquí, en Estados Unidos, Vero Lozano compartió en el vivo de Cortá por lo Lozano (Telefé) su increíble avance en la recuperación tras ser operada.

Tras semanas de rehabilitación, la conductora se tomó unos minutos en el programa y confesó ante sus televidentes: “Quiero compartir algo con ustedes, que ya lo compartí con el grupo”.

Vero Lozano en silla de ruedas y con los pies enyesados tras el accidente de la aerosilla

“Hoy a la mañana fue al Cemic, un beso enorme a todos los que trabajan ahí, me hicieron las placas y me pude parar. ¡Estoy re contenta! También puedo dar unos pasitos con andador. Es raro. Me duelen los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas. Estoy muy emocionada”, confesó la psicóloga.

El momento en que Vero Lozano mostró sus avances en el vivo de Cortá por Lozano

Primero, la conductora se puso de pie y mientras relataba su avance sus sensaciones, también se animó a dar sus primeros pasos en el vivo.

Cuando le llegó el andador, la actriz se paró y explicó: “Puedo ir así, suavecito, muy de a poquito. Estoy re contenta. Cuando me paré por primera vez me largué a llorar”.

El agradecimiento y reflexión de Vero Lozano

“Quiero agradecer y animar a todos los que están pasando por esta situación, más allá de sus luchas personales, pero básicamente el concepto sí es que si hay luz se puede”, remarcó.

Y agregó: “Lo que uno se propone, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad y el amor, se puede lograr un montón de cosas. Y el ánimo sobre todo”.

La conductora contó que desde su operación hasta ahora, pasaron diez semanas en las que hizo “mucha rehabilitación, mucha gimnasia y mucha garra”.