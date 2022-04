El día sábado, Analía Franchín fue invitada al programa de Andy Kusnetzoff “PH, Podemos Hablar”. Allí, la periodista abrió su corazón con quienes se encontraban en el estudio y con los millones detrás de la pantalla al relatar cómo fue presenciar el accidente de Vero Lozano en Aspen, Estados Unidos.

Recordemos que, la conductora de “Corta por Lozano” sufrió a finales de verano 2022 un accidente en un centro de sky de la ciudad de Colorado. La misma cayó desde una aerosilla cuando se disponía a subir una colina, lo que terminó por quebrar sus dos talones.

Analía Franchín en Aspen antes del accidente de Vero Lozano. Foto: Analía Franchín

“Fue desesperante y voy a tratar de no llorar porque me genera mucha angustia” comenzaba su relato Analía, quien acto seguido se explayó “Cuando subimos (a la aerosilla) Vero quiso poner los bastones abajo de su cola para sentarse como le había indicado la instructora, pero cuando los quiso ponerlos horizontales, se le trabaron, chocaron contra el respaldo de la silla y nunca llegó a sentarse”.

Ante la conmoción de quienes se encontraban en el estudio, Analía continuó relatando que “Desde el minuto uno supe que esto iba a terminar mal” y que “No había una manera de bajarla sin que lastimara”. La periodista también se refirió a la reacción de quienes se encontraban en el lugar de los hechos, asegurando que “Éramos 30 personas gritando que pararan” (en referencia al avanzar en altura de la aerosilla).

Analía Franchín en Aspen antes del accidente de Vero Lozano. Foto: Analía Franchín

“Cuando pararon ya estábamos muy alto y fue desesperante, yo veía la altura y vi que Vero quedó tranquila, porque sabía lo que se venía en un punto” continuaba relatando Analía, quien agregaba con angustia “Me acuerdo que me agarraba muy fuerte y encima con una sola mano, porque yo también me tenía que agarrar para no caerme”.

Finalmente, Analía terminó su relato diciendo “Esos segundos, estar en el mismo espacio, saber que yo no corro ningún tipo de peligro y ella sí... Es una desesperación, que una amiga esté ahí y no se pueda hacer nada. Hasta que se cayó y fue muy feo verla caer”.

Verónica Lozano dio detalles de cuándo volverá a caminar

Tras su accidente en Aspen, Vero Lozano debió ser operada de sus talones y desde entonces se encuentra en proceso de recuperación para volver a caminar. Fue a través de un posteo de Instagram que la conductora de televisión abrió su corazón y se mostró muy sensibilizada por sus avances.

Vero Lozano tras el accidente en la aerosilla.

“Estoy ansiosa, pero hay que tener paciencia. Si todo va bien eso pasará en menos de cuatro semanas. ¡Poder poner el peso de mi cuerpo sobre los talones!” comenzaba expresando Vero, quien acto seguido agregó “Algo que parece normal, ¿no? Algo que uno generalmente no razona. Pero a mí ambos se me pulverizaron. Me los reconstruyeron: huesito, clavito, plaquetas”.

Vero Lozano tras el accidente en la aerosilla.

Finalmente, la conductora de televisión aseguraba manteniendo la calma “Ya me hice unas imágenes y va bien, pero hay un proceso biológico donde tu cuerpo acepta eso como nuevo. Hay que ir despacio, respetar el proceso”, además, agregaba “Mientras tanto, uno aprende a disfrutar un poco más de las cosas simples. ¿Podés creer que me emocionó el primer café con leche?”.