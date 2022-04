Durante sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos, Verónica Lozano sufrió un accidente tras caer desde una aerosilla en un centro de sky. Debido a tal acontecimiento, la conductora se lastimó sus pies por lo que, desde aquel entonces, cuenta con dificultades para poder caminar.

Vero Lozano desde Aspen, Estados Unidos.

Cómo se encuentra Verónica Lozano tras su accidente

A dos meses de su accidente, Vero Lozano se refirió a cómo se encuentra actualmente y cómo sigue su proceso para volver a caminar: “Estoy ansiosa, pero hay que tener paciencia. Si todo va bien eso pasará en menos de cuatro semanas. ¡Poder poner el peso de mi cuerpo sobre los talones!”.

Fue de esta forma que, la conductora de televisión continuó con una reflexión que giró en su cabeza tras el accidente, la misma expresaba “Algo que parece normal, ¿no? Algo que uno generalmente no razona. Pero a mí ambos se me pulverizaron [talones]. Me los reconstruyeron: huesito, clavito, plaquetas”.

Finalmente, sobre su proceso de recuperación aseguraba “Ya me hice unas imágenes y va bien, pero hay un proceso biológico donde tu cuerpo acepta eso como nuevo. Hay que ir despacio, respetar el proceso”. Además, Vero agregaba muy emocionada que “Mientras tanto, uno aprende a disfrutar un poco más de las cosas simples. ¿Podés creer que me emocionó el primer café con leche?”.