La durísima crítica de Vero Lozano a Javier Milei por sus medidas de gobierno: “No se conecta con la realidad”

Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, muchas celebridades argentinas de distintos ámbitos, como cantantes, actores, conductores, se refirieron a sus ideas y a su gobernación, e hicieron una crítica. Muchas veces, el actual presidente del país respondió a las mismas.

Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina. (Gentileza Clarín)

En esta oportunidad, tomó la palabra Verónica Lozano, actual conductora de “Corta por Lozano” (Telefe), una de las celebridades más queridas del país, debido a su personalidad frontal y a su enorme carrera con 54 años. Comenzó como actriz en 1995 y en paralelo, algunas apariciones en programas de televisión hasta su éxito en “AM, antes del mediodía”, el cual mantuvo hasta la actualidad con otros programas.

Vero Lozano visitó “Ángel responde”, el programa de streaming de Bondi LIVE, conducido por Ángel de Brito, y allí habló de todo, sobre el mundo del espectáculo, sobre Gran Hermano, y sobre la actualidad del país, donde se refirió al gobierno actual y a Javier Milei.

Vero Lozano opinó sobre el gobierno de Javier Milei

La opinión de Vero Lozano sobre Javier Milei y su gobierno

Ángel de Brito le consultó a Vero Lozano si le gustó el desfile militar que realizó Javier Milei y el gobierno durante el 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina. “No, a mí parece que es un momento donde no está para ese gasto de dinero, y que no te hace más o menos patriota un desfile”, le contestó.

Vero Lozano opinó sobre el desfile militar del 9 de julio

“¿Por el gasto o por lo simbólico?”, quiso saber Ángel sobre los motivos por los cuales no le gustó el desfile a Lozano, y ella contestó: “Por lo simbólico, me pareció una mezcla y una exacerbación de un montón de cosas que no son sentidas, cuando siento que el país lo están vendiendo por otro lado”.

En lo que respecta a Javier Milei, Vero explicó: “No lo siento empático, no siento que sea un sujeto que se conecte con la realidad”, y frente a las consecuencias de su opinión política, recalcó: “Hay un costo, pero yo lo digo honestamente. No te engaño”.