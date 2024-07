¿Le sacó el puesto a Santiago del Moro? Vero Lozano habló sobre la chance de conducir Gran Hermano

Verónica Lozano es una psicóloga, modelo, actriz y conductora de televisión argentina, tiene 54 años y es una de las figuras más queridas por la audiencia. Teniendo en cuenta que debido a su larga trayectoria en los medios de comunicación, logró conquistar el corazón de la mayoría de los argentinos.

Vero Lozano es una de las celebridades más queridas de Argentina

Vero Lozano destaca por su personalidad divertida, frontal y por manifestar sus ideas sin miedo. Estas características las mantuvo durante la transmisión de Gran Hermano 2024, ya que ella debatía sobre el reality en “Corta por Lozano” (Telefe).

Durante su conducción fue muy aplaudida y se volvió viral en las redes sociales, primero, por ser la primera conductora que le hizo frente a Furia de Gran Hermano 2024, y segundo, por imitar a Santiago del Moro y hacer bromas sobre la relación entre el conductor y la participante.

Vero Lozano fue aclamada por su accionar sobre Furia de Gran Hermano 2024

Debido al accionar de Vero Lozano en las dos mencionadas ocasiones, en las redes sociales pidieron que ella fuera la conductora de Gran Hermano 2025. Teniendo en cuenta que ya comenzó el casting para el futuro reality.

¿Qué dijo Vero Lozano sobre conducir Gran Hermano?

En esta oportunidad, Vero Lozano fue entrevistada en “Ángel responde”, el programa de streaming de Bondi LIVE, conducido por Ángel de Brito. El conductor de “LAM” (América TV) le hizo referencia a la broma que hizo de Santiago del Moro y a que los usuarios de X la piden como próxima conductora de Gran Hermano.

Vero explicó que ella no le dio me gusta a ninguno de esos posteos en X, y entre risas, aclaró: “Igual, ahora los likes no se pueden ver, ¿no?”. Pero, Ángel fue directo y le consultó si conduciría Gran Hermano.

“Sí, es un formato que me parece muy genial”, afirmó Lozano, pero aclaró: “No está en la mente del canal, está Santiago. Aclaro porque después sacan de contexto. Pero si vos me preguntas si conduciría, te digo que sí. Haría la conducción de un formato así”.