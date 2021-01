El reality de cocina “Masterchef Celebrity” (Telefé) se terminó de grabar en diciembre, aunque la final salió al aire casi un mes después. Para que no se filtre el nombre de la ganadora, se grabaron dos finales diferentes: en uno ganó Analía Franchín y en otro Claudia Villafañe. Ambas se retiraron ese día del estudio sin conocer quién era verdaderamente la ganadora y recién se enteraron este lunes, al mismo tiempo que los televidentes.

“Nos dijeron que querían grabar dos finales y nos dieron sus motivos, que no querían que se filtrara quién iba a ser la ganadora. Con una moneda decidimos entre Analía y yo quién era la primera que ganaba y salió ella. Se anunció, tiraron papelitos, todo como se vio. Después tuvieron que barrer e hicieron lo mismo conmigo. Hasta hoy, que se emitió el programa, ninguna de las dos sabía qué había pasado”, explicó Claudia Villafañe, quien finalmente se consagró ganadora, en diálogo con Marcelo Polino.

Para ver el último programa y recibir la noticia de quién se había llevado el título de Masterchef Celebrity, la exesposa de Diego Maradona se instaló frente al televisor de su casa junto a sus hijas, Dalma y Gianinna.

Claudia Villafañe mirando el final de Masterchef Celebrity junto a sus hijas, Dalma y Gianinna. (Instagram/@claudiavillafaneok)

“Siempre así juntas y a la par las amo con todo mi corazón”, escribió Claudia en su cuenta de Instagram y mostró a sus seguidores cómo esperaban el momento de la decisión del jurado.

Una vez que se enteraron que era la ganadora del reality, sus hijas la tiraron a la pileta, según mostró Dalma en sus redes sociales. “Siempre con vos! Para siempre los 4 juntos! Gracias Babu! Gracias Tata! Los amo”, escribió.

La foto que Dalma compartió por el triunfo de su mamá.

Por su parte, Analía también vio el programa desde su casa y en familia. En sus redes sociales replicó muchos mensajes y se mostró muy nerviosa por conocer el resultado.

“Están todos viendo el programa ahí adentro. Les digo que si pierdo, no me digan ‘uh, igual ganaste’ como que les da pena. Yo estoy feliz por haber llegado hasta acá, no puedo más. Tengo como angustia acumulada, alegría, no sé qué decir, que termine el corte”, dijo en una de las historias de Instagram que compartió.

Y luego del programa, escribió en un posteo un agradecimiento a los jurados, junto a varias imágenes: “El mayor orgullo es haber recibido tan hermosa devolución de estos tres grosos!! Gracias por todo lo que me enseñaron”.