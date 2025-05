La insólita teoría de Analía Franchín sobre la muerte de su papá: “Reencarnó en...”.

Analia Franchín sorprendió al revelar una insólita teoría sobre la muerte de su padre, un tema que hasta ahora había mantenido con bajo perfil. La periodista y panelista abrió su corazón en una reciente entrevista, donde recordó con emoción y asombro los momentos previos al fallecimiento de su papá y compartió una vivencia que, según ella, escapa a toda explicación lógica.

Analía Franchín habló de la adicción que tiene.

La historia generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares y destacaron la valentía de la panelista al hablar de un tema tan íntimo y personal.

La teoría de Analía Franchín sobre su padre fallecido

En una reciente aparición televisiva, Analía Franchín sorprendió al compartir una experiencia muy personal relacionada con su gato, una mascota que llegó a su vida de forma inesperada. “Nunca tuve gatos. Este es el primer gato. Lo trajo de prepo mi hijo y se llevó puesta a la familia. Hace lo que quiere. Me sigue a donde estoy. Es un abrojo”, expresó la panelista de Telefe, dejando en claro el vínculo especial que se generó entre ellos.

Con una certeza profunda, Franchín fue más allá y reveló una particular teoría que compartió incluso en su espacio terapéutico: “¿Saben lo que pensé? Que el gato es la reencarnación de mi papá. Lo dije en terapia. Está tanto ahí, me cuida tanto, que parece que fuese mi papá”.

La intensidad de ese amor la llevó a mencionarlo en terapia. “Sí, el amor que siento por el gato llegó a terapia. Se lo dije a María, que ya no me aguanta. Es que no puedo más. El amor que siento por León me lleva puesta. Está todo el día al lado mío cuidándome”, contó la panelista, visiblemente emocionada.

Según explicó, su terapeuta le pidió más detalles para comprender esa conexión tan fuerte: “María me dijo ‘¿cómo es eso? ¿en qué se parece el gato a tu papá?’. Es lo que yo creo”, sostuvo Analía, reafirmando su creencia.

Analía Franchín cree que, por el comportamiento sobreprotector de su gato, este podría ser la reencarnación de su papá.

En ese momento, Robertito Funes Ugarte aportó un dato que pareció confirmar su intuición: “En Egipto a los faraones los enterraban con los gatos porque reencarnaban en los gatos los faraones”. A lo que Franchín respondió sin dudar: “Ya está. ¡Viste!”.

Asombrada por la revelación, Pía Shaw no dudó en indagar más y le preguntó: “¿Cuándo María, la terapeuta, te preguntó qué parecidos hay entre tu gato y tu padre, ¿qué cosas encontraste?”.

Con emoción contenida, Analía Franchín detalló los rasgos que, según ella, conectan a su gato León con su papá Ernesto, fallecido en 2017. “Mi papá era muy curioso como León. Y esto de que me cuida y está atento. Además que, sin decir mucho, estaba, como León que es bastante silencioso”, explicó la panelista, dejando al descubierto el profundo amor y la conexión emocional que siente tanto por su mascota como por la memoria de su padre.