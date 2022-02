En silla de ruedas y vendada fueron las imágenes que compartió Vero Lozano a través de sus InstaStories. Es que el martes cayó desde 7 metros de altura de una aerosilla mientras disfrutaba de un día de esquí en Estados Unidos. En los próximos días, la conductora será operada de los talones.

Vero Lozano está en espera de que la operen para iniciar su recuperación. (Instagram Vero Lozano)

“Yo drogada”, escribió en la primera. En la siguiente, se la ve recostada sobre un sillón mientras descansa sus piernas completamente tapadas, de fondo la increíble vista de Aspen, región de Colorado donde se hospeda junto a su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez y Antonia, la hija adolescente de ambos.

Vero Lozano y sus días en Aspen tras el accidente en la aerosilla.

En la red social, donde la siguen 1.6 millones de personas, la actriz realizó una publicación en la que resume sus vacaciones y reflexiona: “Un poco de todo porque la vida te sacude. Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuándo me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”.

Vero Lozano en silla de ruedas y con los pies enyesados tras el accidente de la aerosilla

El posteo tiene más de cien mil likes y cientos de mensajes de apoyo. “Mucha luz Vero”, “Fuerza”, “Te queremos Vero”, Vamooos Vero, pa adelante como siempre. Te abrazo”, entre otros.

Varias figuras del espectáculo también le dejaron su cariño. “Con todo cheta!!! Vamooo, Vamooo, Vamooo”, le escribió Darío Barassi, “Vamoos Verito”, le dijo Jimena Monteverde y “Arrancás con talones nuevos, eso suma!! Vamos Verolozano”, le comentó Roberto Moldavsky.