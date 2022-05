Este semana se viralizó el tuit de un conocido influencer que contaba que se iba del país. Su comunidad de seguidores entendió que se trataba de una de sus bromas, pero Viviana Canosa al leer su comentario pensó que era real.

El streamer Luquitas Rodríguez compartió en la red social una foto de su colega Germán Beder en el areopuerto de Ezeiza para ironizar acerca de la gente que decide abandonar la argentina. Enterada de su posteo la conductora emitió una dura reflexión en su programa “Viviana con Vos”, pero sus palabras no tardaron en viralizarse ya que muchos otros usuarios advirtieron el insólito error cometido por la periodista.

Luego de que sus comentarios circularan por toda internet, la presentadora recibió muchas críticas. Los comentarios de los usuarios de internet a los dichos de Viviana no se hicieron esperar, sin embargo ella aprovechó su especio al iare y se defendió de los cuestionamientos.

“Pusimos un tuit al aire de este chico que se quería ir de la Argentina. Como si no pasara nada en el país, yo era tapa de los diarios por ese tuit. ¿Podés creer que con la corrupción, la desidia, la miseria que hay en la Argentina se ocupan de mí y no de los corruptos?”, comenzó Canosa sobre su equivocación.

Y siguió con su descargo: “No pensaba darle bola, me parecía una pelotudes de un pelotudo que no sé quién es y no importa. Cómo si yo hubiera dicho que el presidente hubiera hecho orgías con la Cristina y con las cajas de seguridad. ¡Por Dios, imbéciles, por Dios imbéciles! ¡Con un país que se prende fuego carajo! Me tienen harta, qué se meten conmigo”.

Qué decía el tuit que Viviana Canosa tomó por real

El influencer y conductor de radio Luquitas Rodríguez compartió en su perfil una imágen de su comapñero Germán Beder en la que se lo puedo ver a punto de subir a su vuelo. Y en tono irónica aseguró: “Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país”.