Carlos Campolongo, panelista del programa de Viviana Canosa en A24, fue brutalmente agredido por una persona desconocida que trabaja muy cerca de su casa. El hecho ocurrió el pasado jueves 14 de abril y el periodista lo relató en “Viviana con Vos”.

Carlos Campolongo fue agredido. Foto: A24

El graph decía “Argentina Rota”, mientras Canosa le preguntó a Campolongo qué es lo que le había ocurrido. El periodista agradeció los mensajes de apoyo que recibió, al igual que la conductora. Luego, contó que todo sucedió alrededor de las 2 de la tarde cuando él iba a hacer su rutina deportiva.

Campolongo bajó al garaje de su edificio con normalidad y se encontró que la vereda estaba levantada porque estaba en construcción. El periodista intentó entrar por una de las puertas, pero un hombre le dijo que lo haga por otra. Es así que se da cuenta que la obra no estaba identificada ni veía el permiso. “Es todo improvisado”, contó. Por eso, intentó averiguar quién era esa persona que le habló.

Carlos Campolongo relató cómo lo agredieron Foto: A24

Cómo fue la golpiza a Carlos Campolongo

Cuando el periodista estaba volviendo a intentar ingresar a su garaje, un hombre se le paró enfrente y no se lo permitió. Lo describió como “un tipo alto, flaco, mucho más joven que yo”, que le puso un brazo sobre el pecho para detenerlo. Campolongo se enojó, le dijo: “sacame el brazo del cuerpo, no me toqués” y comenzó la agresión.

El hombre que agredió a Carlos Campolongo Foto: A24

Este hombre lo empujó con fuerza y él cayó hacia atrás. Con todo el peso de su cuerpo, Carlos Campolongo estuvo a punto de lastimarse la cabeza con una pila de baldosas de la construcción. “La saqué barata”, manifestó el periodista ante la mirada atónita de Viviana Canosa.

Carlos Campolongo fue agredido Foto: A24

Para evitar golpearse la cabeza, Campolongo tuvo el reflejo de caer de costado y se lastimó el brazo derecho. Esta persona continuó gritándole mientras el periodista estaba tirado en el piso. “¿Vos sabés quién soy yo? Andá y hace la denuncia”, le decía este hombre. Finalmente fue identificado, era el capataz de la obra y tenía antecedentes penales.