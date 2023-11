Javier Milei: “Hay que recortar en donde la política roba: las obras públicas”

Javier Milei recibió en el Libertador Hotel al equipo de “A dos voces”, para continuar con la serie de entrevistas que viene dando desde su abultado triunfo el pasado domingo. “Afortundamente ganamos los outsiders y nuestro programa económico es distinto a todo lo que se vino haciendo”, dijo el presidente electo.

Los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano le preguntaron cómo se enteró de su triunfo y comentó que a lo largo del día les fueron “pasando números muy altos” por lo que no creían “que fueran ciertos”. “Massa me llamó para avisarme que iba a asumir la derrota”, comentó.

“La cantidad de votos que conseguimos y la diferencia es un mandato. Fui el único que dijo que había que hacer el ajuste. Estamos al borde de la peor crisis de la historia. Esta vez el ajuste va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado”, señaló el próximo mandatario de la Argentina.

El palco del triunfo, el pasado domingo (AP Foto/Natacha Pisarenko) Foto: Natacha Pisarenko

Ya hablando acerca de las medidas que podría tomar, aseguró: “El Estado tiene que ser pequeño y honrar sus compromisos. Vamos a pagar la deuda”

Volviendo al tema de la obra pública y la fuerte determinación que adelantó en su entrevista con Alejandro Fantino ratificó: “La obra pública se termina, no tenemos plata. Hay que recortar en donde la política roba: las obras públicas. Las obras se licitan al sector privado. Si hay empresas que no las quieren tomar es porque esa obra no tenía sentido”.

Milei respondió “obviamente”, cuando se le preguntó si mantendría la devolución del IVA a los alimentos y la eliminación de Ganancias. “Estamos por la baja de impuestos”, explicó.

Sobre el cepo, reiteró lo dicho en otras entrevistas: “Hay que tener resuelto el problema de las Leliqs sino se puede llegar a la hiperinflación; después de puede abrir el mercado”.

“No debería perseguirse a nadie por hacer operaciones en otro mercado”, dijo sobre el dólar blue.

Dijo que continúa con la idea de terminar con el Banco Central. Se le preguntó si podría presidirlo Emilio Ocampo, el creador del proyecto de la dolarización. “Me gusta mucho la propuesta de Emilio, hay que ver si la situación de mercado permite instrumentarla y si él está dispuesto a instrumentar una operación que no era la suya”.

Sobre su posible ministro de Economía, dijo: “No es que voy a ser yo, pero el que imprime la visión soy yo; todas esas especulaciones parecen bastante esotéricas. Lo voy a anunciar cuando lo tenga que anunciar. No hace la diferencia porque la visión de la economía la bajo yo”. Elogió a Luis Caputo como potencial ministro.

Respecto al precio del dólar, respondió: “La fatal arrogancia. No se puede hacer ese cómputo. Una vez que resolvamos las Leliqs, se levanta el cepo y ahí se sabrá el valor del dólar”, insistió.

Alberto Fernández y Javier Milei en la primera foto de transición presidencial (Presidencia)

Milei también responsabilizó al gobierno saliente por el aumento precios después del balotaje.

“Generados los reacomodamientos, la inflación entrará en un sendero decreciente. Un año y medio o dos años. Esa es la verdad”, dijo sobre la inflación.

“No hay plata”, volvió a repetir, esta vez cuando se le preguntó por el aguinaldo de los estatales. Pero agregó: “Mi premisa es que a la gente no se la toca”.

Milei dijo que conversará con los gobernadores sobre las partidas federales y explicó que las tarifas y subsidios se irán corrigiendo, pero no de golpe.

Prometió “eficientizar al PAMI” y se pronunció contra el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el peronismo en el Congreso.

“Estoy alineado con Estados Unidos, con Israel y con Occidente”, dijo en relación a China y Brasil. Contó que viajará en los próximos días y después, ya como presidente, a Israel. “Si el Papa me acepta, lo voy a visitar en Roma”, avisó en la entrevista.

Saludos de Biden

Entre los mensajes de felicitaciones que viene recibiendo desde el domingo a la noche, este miércoles Milei recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “quien lo felicitó por su reciente triunfo electoral”, según informó la “Oficina del Presidente Electo”.

“Milei le expresó su reconocimiento al mandatario estadounidense en la gestión por la liberación de los rehenes a manos del grupo terrorista Hamas”, señaló el comunicado.

“Asimismo, el Presidente electo conversó con el mandatario ucraniano Volodomir Zelensky, a quien le propuso que Argentina sea sede de una cumbre entre Ucrania y América Latina”, se informó también.

La oficina de prensa agregó que hubo “llamados” con “la presidente del Perú, Dina Boluarte, y “una conversación con el canciller británico David Cameron”.

Antes del comunicado, la futura canciller, Diana Mondino, había comentado a la prensa que Milei y Biden “cambiaron ideas en torno al potencial argentino en la producción de energía y alimentos”. Mondino confirmó que Biden no podrá asistir a la ceremonia de asunción presidencial de Milei, el 10 de diciembre.

“Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina”, publicó Milei en su cuenta de la red social X.

Mencionó, entre los saludos recibidos, a “su Santidad el Papa Francisco”, Luis Almagro (OEA); al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa; al presidente francés, Emmanuel Macron; al presidente chileno, Gabriel Boric; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al presidente del Banco Interamericano Ilan Goldfajn; al presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog; y a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Giorgieva.

Milei también mantuvo “una reunión de gabinete”, según se informó desde su entorno, además de encuentros junto a sus equipos técnicos”. Sigue siendo una incógnita quién ocupará el ministerio de Economía, a la vez que reafirman la influencia en el armado del nuevo gobierno Guillermo Francos (futuro ministro del Interior) y Nicolás Posse (jefe de gabinete).